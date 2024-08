Naš legendarni glazbenik ne posustaje ni u 87. godini, a tvrdi da je baš ovo tajna njegovog mladolikog duha!

Glazbena legenda Drago Diklić i nadomak 87. rođendanu pjeva punom parom. Sinoć je zapjevao vječne domaće evergreene, a energijom mladića nikoga nije ostavio ravnodušnim. Kako izgledaju njegovi obiteljski dani, zašto obožava bridž i koju je stranku osnovao još davne 88-e, zna naš Davor Garić.

Drago Diklić ima energiju mladića, zdravlje ga dobro služi, a tek mu je 87.



''Nije još 87, čekajte malo, pa dajte! Još nije, tek 11. mjesec. Meni je za sada OK, nemam šta posebno prigovarat, fala Bogu nek je tak!'', govori.



Zapjevao je sinoć na Sceni Amadeo vječno zelene evergreene nastale iz njegova, ali i pera njegovih kolega.



''Pjesme koje uglavnom koje se više gotovo nigdje ne čuju kod nas, znate. To je nažalost tak!'', kaže.



A koje su njemu najdraže?



''Izašle su u početku ''Još samo večeras'', recimo, pa ''Opet si plakala'', a sad je postala jedna od popularnijih, ako ne i najpopularnija ''Sve bum zapil'', govori.



U karijeri je osvojio nagrada da im se ne zna broj, pokrenuo je nebrojene projekte i festivale, no mnogi ne znaju da je u šali osnovao i stranku.



''Ja sam osnivač prve ''neoflašističke'' stranke, davnih godina na Splitskom festivalu, to je bilo prije svih ovih prevrata i svega, mislim da je to bilo 88-e ili tak neke godine. Bilo je to jedno veselo društvo, znali smo mi puno popit. Nakon Splitskog festivasla došla je nekakva priča o tim strankama kak se osnivaju, kako će tek postojati tko zna kakve. Neko veli samo da ne bude fašističkih stranaka, a ja sam rekao da ću ja osnovat ''neoflašističku'', prisjetio se.



Strastveni je igrač bridža. Upravo mu ta igra pomaže da moždane vijuge održava u dobroj formi.

''Kažu da bridžisti žive u prosjeku sedam godina duže od običnih smrtnika, da tako kažem. Vjerojatno ima nešto u tome. Mozak radi jer dok mozak radi, dotle je čovjek živ. Kad prestane radit, gotovo je'', kaže.



A kako izgledaju njegovi obiteljski dani?

''Obiteljski dani su malo ovako specially. Dečki su svaki na svojoj strani, imam i unuka koji je sad 15 godina, to nije mala stvar, sad i on ide sam okolo. Tako je to normalno u životu, to se malo raspada, mlađarija traži svoje mjesto pod suncem, ali dobro, uvijek kad se nađemo uvijek smo zajedno, posebno kad je neka dobra klopa'', kaže.



Evo i savjeta kako u život udahnuti malo više žara i živjeti sretnije.



''Ako imate novaca, bilo koliko, nemojte ih ostavljat, jer svi novci koji ostanu nakon vas su promašeni, uzaludni su. Prema tome, priuštite si, potrošite, ono što je moguće, naravno, kako tko. Uživajte u životu jer život je samo jedna jednokratna pojava! Bar ovozemaljski, rekli bi, ne. A onda imamo pitanje, na koje je odgovor ''nije'', a pitanje glasi ''A jel to razlog da mi nekaj ne popijemo?'' Nije! Hahaha'', našalio se.



Mirovina za ovu legendu, očito, ne dolazi u obzir!

