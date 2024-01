Kako dugotrajni sudski procesi utječu na djecu: "Predugo sudovanje donosi loše posljedice, a naročito ako se radi o obiteljskom sudu''

Severina je održala svoj prvi koncert, nakon što je izgubila skrbništvo nad sinom. Započela ga je emotivnim govorom, u kojem je još jednom javno progovorila o drami koju prolazi. A mi smo željeli doznati kako ovakvi, slični dugotrajni sudski procesi utječu na djecu.

Severina je svoj prvi nastup, nakon što joj je Vrhovni sud oduzeo skrbništvo nad sinom, umjesto pjesmom odlučila započeti emotivnim govorom.



"Nisam ustala iz kreveta četiri dana. Onda sam se ustala, morala obući , našminkati, napraviti frizuru i nakloniti vam se."



Zahvalila je svim ženama i muškarcima, ali i kolegama koji joj daju potporu. Dodala je da joj je inbox prepun potresnih svjedočanstava drugih žena koja su je rasplakale. A potom je poslala jasnu poruku kako više neće šutjeti.



"Šutjela sam dok mi nisu prvi put oduzeli dijete. Od tada govorim o nepravdama sustava, o organiziranom otimanju djece kad su bogati ili moćni očevi u pitanju. I ja neću stati!"



Tijekom izvedbe pjesme "Rođeno moje", koju je posvetila sinu, iz Severine je krenuo vulkan emocija. Pjevačica nije mogla suspregnuti suze.



"Ti na mene imaš pravo, tko se to s time igra tamo? Taj ne zna da je nama samo ljubav dovoljna..."



Snimke govora i nastupa iz Jahorine, koje je objavila na svojim društvenim mrežama, užarile su internet. Pregledane su nekoliko milijuna puta, a lajkovi podrške prelaze stotine tisuća. Uz Severinu stoje horde nepoznatih i poznatih. "Junakinja našeg doba", "Žena hrabrost!" - "Sve smo mi Severina!" - vrište komentari potpore.



"Duboko suosjećam s tom vrstom boli i mogu samo zamisliti koliko to boli, što tu određeni žele postići. Što ? Čemu sve to? Nije li u pitanju, ako pričamo o ljubavi, o ljubavi prema djetetu, zar netko tko voli svoje dijete čini ovakve stvari? Apsolutna podrška Severini i svim ženama koje prolaze tu golgotu, apsolutna podrška'', izjavila je Josipa Pavičić.



Odmaknimo se od Severinina slučaja. Upitali smo stručnjake kako dugogodišnja suđenja, u kojima se pritom često mijenja ishod, utječu na najranjiviju skupinu u svakom sudskom postupku.



"Predugo sudovanje donosi loše posljedice, a naročito ako se radi o obiteljskom sudu. Ako je jedan postupak započeo kad je dijete imalo pet godina, a završi kad ima 15 godina, to je na momente se čini besmisleno. Bolje bi bilo da uopće nije nikakav postupak vođen jer se do te 15. toliko toga promijenilo da mišljenja sudskih vještaka ni mišljenja sudskih svjedoka više nemaju nikakav smisao.", rekao je psiholog i psihoterapeut Ivan Modrušan.



Dijete zbog svega može biti zbunjeno, bojati se života i nemati povjerenja u ljude - kaže psiholog. No dodaje da ipak trebamo biti optimistični i nadati se da će dijete takvu nezavidnu situaciju okrenuti u svoju korist te brže naučiti biti samostalno i bolje donositi odluke.



"Smisao života je da nismo sigurni kako će nešto ispasti, ali da bi dijete trebalo biti u središtu postupka, to je sigurna istina. Mišljenje djeteta treba uvažiti'', dodao Modrušan.



Iako smo tradicionalno naviknuti na praksu da dijete nakon razvoda roditelja nastavlja živjeti s majkom, Hrvatski obiteljski zakon poznaje i zajedničko skrbništvo.



''Nitko još nema točno ideju kako će se to pokazati kad prođe još dvadeset, trideset godina , kad ti ljudi koji su odrastali u varijanti zajedničkog skrbništva odrastu... Ako praksa pokaže da nije dobro da dijete živi tjedan dana kod tate, tjedan dana kod mame, vjerojatno će ta praksa prestati."



No jedno je sigurno. Svaka donesena odluka jednostavno mora biti u interesu djeteta.

