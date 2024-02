Domaće dame o trendu pojavljivanja bez šminke na crvenim tepisima: ''Moji podočnjaci su uvijek tu da me se prepozna''

Bez šminke ni u šetnju sa psom - stav je nekih poznatih dama o pojavljivanju u javnosti golog lica. Unatoč činjenici da je ultimativna seks bomba poput Pamele Anderson odlučila, u 57. , na crvenim tepisima pojavljivati se bez trunke make-upa, nisu sve dame složne u stavovima. Je li to hrabrost, ludost ili protest protiv narativa vječne mladosti, doznala je naša Aleksandra Keresman za In magazin.

Dok ju jedni ne mogu prestati hvaliti zbog hrabrosti da se odupre eri Kardashian klonova i filtriranog izgleda, drugi se nećkaju povesti se za njezinim primjerom.

''To meni nije hrabrost to je meni ludost. To je meni ludost zapada. Koga zanima kako izgleda Pamela Anderson bez šminke kad je svi znaju ono vau u punom sjaju. Ne znam, to je valjda protest žena... mi smo slična generacija, mislim da sam ja starija, to je možda jedan protest žena koje se ne mogu više boriti s terorom mladosti.'', kaže Suzana Mančić.



Nije Pamela izmislila toplu vodu niti povela revoluciju, već baš poput rijetkih, ali važnih dama, primjerice Andie McDowell, samo podsjetila na onu da autentičnost, prirodnost i zrelost, i danas nose značajnu vrijednost. Iako se beauty industrija svom silom trudi uvjeriti nas u suprotno.



''Ja sam stalno bez make up-a i sad imam naočale jer nemam puno make up-a. Što sam starija mrzim se šminkati, jako me to zamara i volim hodati bez make up-a. Recimo da živim negdje na karibima, da sam tamnoputa, uvijek bih bila bez make up-a'', kaže Alka Vuica.



''Da, moji podočnjaci su uvijek tu da me se prepozna. Al doslovno bude, da podočnjaci, to si ti. Da, to sam ja'', našalila se Tara na svoj račun.



''Mene nitko živ ne vidi bez šminke, moj muž ponekad.. ne spavam sa šminkom. Ali ja kad psa izvedem, stavim malo korektora, malo rumenila. Na šta to liči bez šminke? To meni nije u redu'', govori Suzana Mančić.



Iako je odricanje od make-upa kod Pamele bilo djelomice uzrokovano smrću njezina vizažista i iznimno bliskog prijatelja, vjerujemo da jednom kad odbacite okove tuđih očekivanja, teško je vratiti se u zatočeništvo.



''Što se tiče izlaska nemam problema s tim, pogotovo po kvartu, po kvartu me se može srest svakakvu, ali to je nekakva stvar da li netko voli ne voli. Volim kad izađem iz kuće da se sredim. Volim tu razliku make up-a večernjeg, svečanog, ovo mi je da onako izgledam svježije'', kaže Lejla Filipović.



''Mi bi bez make up-a ispred ovakvih kamera i reflektora vjerojatno izgledali kao jastozi, svi bi bili crveni kao vaš mikrofon tako da to ne bi bio idealan prizor. Ja sam na svom instagramu bila hrabra jedno jutro ali najiskrenije samo zato što sam se tog jutra stvarno naspavala i izgledala dobro'', dodala je Bojana Gregorić.



Mi se nadamo jednog dana probuditi u svijetu, u kojem prihvaćanje našeg prirodnog izgleda neće biti karakterizirano kao akt hrabrosti.

