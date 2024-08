Broj ljudi na zagrebačkom glavnom trgu nije umanjio sjaj medalja naših sportaša ni maknuo osmijeh s njihovih lica!

Iako je sve bilo dogovoreno u posljednji tren pa je malo ljudi za njega znalo, na glavnom zagrebačkom Trgu jučer je organiziran doček Olimpijaca. Broj ljudi nije umanjio sjaj meDAlja naših sportaša, kao ni njihovo raspoloženje. Tko se ponosno našalio da je, kako se kaže, ''najgori od sve djece'', a tko bi se u sportskoj mirovini mogao primiti mikrofona, zna naša Sanja Jurković.

Da, svi smo već čuli da je na jučerašnjem dočeku Olimpijaca bilo malo ljudi i da je javnost razočarana organizacijom, no nije li ipak najvažnije jesu li dočekom bili zadovoljni oni za koje je zapravo i organiziran?

''Hvala svima što su ovdje došli nas podržati i naravno zaokružiti ovu priču, poprilično uspješnu priču za hrvatske sportaše na Olimpijskim igrama'', izjavio je naš strijelac Miran Maričić.

''Mi smo stvarno ekipa posebna i stvarno mi je čast dijeliti pozornicu s njima, hvala gradu Zagrebu na pozivu i na još jednom dočeku, stvarno je prekrasno vidjeti i ljude iz Zagreba i okolice koji su nas došli podržati. I na svim porukama, eto, hvala svima'', izjavila je Barbara Matić, judašica.

A broj ljudi na glavnom zagrebačkom trgu ne umanjuje sjaj njihovih medalja niti je mogao skinuti osmijehe s njihovih lica. Skakali su, pjevali i nasmijali nas do suza.

Njihova skromnost i neposrednost osvojila je ljude, pa se svakom svojom novom izjavom u medijima broj obožavatelja braće Sinković proporcionalno povećava.

''Moram priznati, prvi put mi se to dogodilo, onaj trenutak kad sam prošao kroz cilj, bio sam svjestan da sam pobijedio, ali nisam apsolutno nikakve emocije imao, to je došlo nakon par minuta'', priznao je Martin.

''Al ne, stvarno je neopisiv osjećaj, još kad misliš da si izgubljen, i na kraju zadnja tri zaveslaja pobijediš, to je stvarno neka erupcija sreće koja je stvarno nevjerojatna. Pa ja sam malo emotivniji i pogotovo kad su tako neke dobre emocije, to su suze radosnice, ni ne pokušavam se smiriti, uvijek je to lijepo i za taj osjećaj i radimo i treniramo tako da sam se opustio i uživao u trenutku'', otkrio je Valent Sinković.

Donna Vekić nije mogla prisustvovati dočeku, no javila se videoporukom.

''Pozdrav svima, jako mi je žao što ne mogu danas biti s vama, već su mi počele pripreme za Ameriku, ali ovim putem bi se htjela još jednom zahvaliti svima na ogromnoj podršci tijekom Olimpijskih igara, i jedva čekam da se vidimo kad se vratim iz Amerike. Pozdrav!'', poručila je.

Izravno iz aviona na pozornicu stigla je i naša kraljica diska i ukrala show.

''Pa malo je ispalo nespretno da nismo imali zastavu na samom dočeku, pa sam vidjela jednog gospodina kojem se ovim putem i zahvaljujem, koji je donio pravu hrvatsku zastavu, imala sam želju i potrebu da je donesem gore na pozornicu'', otkrila je Sandra Elkasević.

A pala su i neka obećanja…

''Mi smo negdje taman sa Sandrom krenuli u svjetski vrh, tako da sigurno je nećemo pustiti samu da ide u LA. Bit će još medalja!'', poručili su.

''Mi idemo u paketu, braća i ja uvijek idemo zajedno, Zajedno smo krenuli, ja se nadam da ćemo se zajedno i umiroviti, ne daju se oni, ne dam se ni ja, kad su oni tamo, nekako se osjećam sigurno i lijepo, poznamo se već dugi niz godina, kako oni kažu, moji dobri kućni prijatelji'', kaže Sandra.

Sinonim za judo postala je simpatična Splićanka Barbara Matić, koja je u tom sportu završila sasvim slučajno.

''Nitko mi nije trenirao judo, ja sam to odlučila slučajno probati u osnovnoj školi kad su došli moji treneri Vlado i Slavko Preradović došli nam pokazati što je to judo, došla sam u klub Pujanke, i sve do danas sam tamo, s njima radim. Mali tim u atomskom skloništu, ali eto, veliki rezultati'', ispričala je.

A velik je rezultat napravio i naš Miran Maričić, koji se kući vratio s broncom, sretan što može promovirati sport koji obožava, a koji je na ovim Olimpijskim igrama dodatno popularizirao Turčin Yusuf Dikec.

''Čovjek je već dugi niz godina u streljaštvu, ali sad je ovim svojim opuštenijim pristupom i samim stavom, sam taj dojam njega kao strijelca je postao jako popularan i baš mi je drago'', kaže.

Medaljašima se jučer pridružila i taekwondoašica Lena Stojković te time Hrvatsku plasirala na visoko 20. mjesto prema broju osvojenih medalja. Nadajmo se da šesta medalja nije i posljednja, sretno našim sportašima!

