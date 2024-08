Do ušiju zaljubljena Jelena Rozga priznala nam je čime ju je osvojio njezin partner: ''Neopterećen, normalan dečko, vrlo sličan meni!''

Ljetna turneja Jelene Rozge u punom je zamahu. Na njezinu koncertu u Primoštenu bio je i naš Gordan Vasilj. Popularna Splićanka, koja više nije solo igračica, otkrila mu je brojne novosti iz privatnog i poslovnog života.

Rozgomanija, koja ovo ljeto trese cijelu regiju, proteklog je vikenda zahvatila i Primošten! Rasprodanim koncertom i čudesnom energijom, Jelena je u trans bacila more svojih Dalmatinaca i još jednom potvrdila zvjezdani status.

''Toliko sam sretna, puno radimo i kad me pitaju jesam li umorna i odakle mi tolika energija na bini pa upravo mi publika daje energiju jer mi takvu ljubav daju, cijela regija pjeva ''Lavicu'' na najjače i presretna sam, stvarno sam presretna.''

A njezina himna ljeta ''Lavica'', koju Rozgina publika naziva nasljednicom ''Bižuterije'', već sedam tjedana ne silazi s YouTube trendinga s više od 3 milijuna i 600 tisuća pregleda.

''Baš sam se prije par dana čula s mojom Ninom Badrić koja je rekla da je toliko sretna i da obožava tu pjesmu, da non-stop pjeva ''uzmi lutku na koncu'', prebit ću te mala kaže, non-stop pjevušim tvoju pjesmu.''

A osim na poslovnom, u posljednje vrijeme ide joj i na privatnom planu. Lijepa pjevačica je trenutačno u sedmom nebu, a ekskluzivno za In Magazin priznala je čime ju je osvojio njezin partner.

''Pa vrlo sličan Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko.''

Jelena smatra da ljubav živi u nama, a ne na papiru pa je njezini najbliži ne zapitkuju kad će pred oltar.

''Mojim roditeljima je samo bitno da sam ja sretna i ja kad uđem kod mojih doma u stan, mama prvo pogleda, aha osmijeh je na licu. ''Mami je bitno da si ti Jelena sretna''. Ja kažem jesam mama, sretan sam i Bogu hvala zdrava.''

Iako više nije solo igračica, svoj istoimeni hit, kaže, i dalje izvodi uvjerljivo kao i kad je bila slobodna.

''Kako ne može, itekako može i bit će večeras!''

Zbog rekordnog broja koncerata, ova miljenica publike se ovog ljeta još nijednom nije okupala.

''Ne, pa vidi me kako sam lijepa, bijela. Tek ćemo na kolektivni godišnji odmor u desetom mjesecu nekih par dana i onda nastavljamo, čeka nas završetak turneje ''Minut srca mog'' u sarajevskoj Zetri, a onda jako puno koncerata i završavamo ovu 2024. s velikim koncertima u Beogradu, u Sava Centru. Mislim da ću kroz koji dan objaviti i četvrti datum.''

A i 47. rođendan će 23. kolovoza proslaviti radno.

''Za rođendan sam na bini, to ja volim i nije mi problem. Nikad nisam bila tip od rođendana, slavlja, puhanja svjećica, možda to nije normalno, ali takva sam. Ali volim dobit od svojih prijatelja, fanova, lijepe čestitke, pokoji poklon, neću se ljutiti.''

Uvijek nasmijana Rozga nam je otkrila i kakva je privatno u svoja četiri zida.

''Pa imam ja i loših dana, ima dana kad sam tužna naravno, kad me povrijede određeni ljudi. Budem jako tužna, ne derem se nikad, rijetko ću se izderat, stvarno ne znam što se treba desit da se ja na nekog izderem, ja volim sve konflikte rješavat mirnim razgovorom. Budem tužna kad su mi loši nalazi štitnjače ili srca, to me najviše ubije.''

A popularna Splićanka jedna je od tek nekoliko ljudi koja zna ime nove pjevačice grupe Magazin.

''Pa već sam joj dala savjet, ona sve zna i mislim da će biti sjajna. Ja joj stvarno želim puno, puno sriće. Isto tako i Andrei Šušnjari koja kreće u solo karijeru, puno sreće i hrabrosti želim.''

Upravo hrabrost Jelenu već 28 godina drži u vrhu glazbene scene. A na radost mnogobrojnih obožavatelja, neumorna Rozga već ovaj tjedan ulazi u studio i snima novi singl, kojim će, ne sumnjamo, opet pogoditi u sridu.

