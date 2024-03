Nevjerojatno inspirativna priča o ljubavi Ante i Ane: Što god da se dogodi na Svjetskom prvenstvu, Ante je već pobijedio!

Jedno od 650-ero djece rađa se sa sindromom Down i postane, svi se slažu, anđeo koji svaku prostoriju ispuni iskrenom dobrotom. Danas slavimo njihov dan. Naš Hari Kočić razgovarao je s Antom Jurinom za In magazin, koji Hrvatsku upravo predstavlja na Svjetskom prvenstvu u Turskoj te ima nevjerojatnu ljubavnu i životnu priču.

Osamnaestogodišnjem Anti bazen je drugi dom.



Ante Jurin, paraplivač ''Ujutro i popodne. Malo mi bude teško. Nije to lako'', priča paraplivač Ante Jurin.



Strogi trener Jure ponosan je na svojeg pulena. On je tek jedan od troje Hrvata koji su se uspjeli plasirati na Svjetsko prvenstvo.



Ante je velika individua koja je pokazala puno. Izdigao se iznad svih i stvarno je ovo što je sad napravio, što idemo na Svjetsko prvenstvo za osobe s Down sindomom, velika stvar i za njega i za klub i za hrvatsko plivanje'', govori ponosni trener Jure Benić.



Ali Anti tek puko plivanje nije dovoljno pa u slobodno vrijeme ima i posao.

''Kuhanje kave, točim pivo i drugo piće. Nije mi teško na poslu. I uz sve to još idem u školu i imam sve petice i jednu četvorku'', kaže Ante.



Plivanje ipak, kaže, najviše voli jer mu, kao i svima, hrani tijelo i dušu.



''Njima to još više znači, na n-tu potenciju. I za fizički razvoj i za mentalni i za uključivanje u društvo, samopouzdanje… Nemjerljivo je što to za njih znači. Treba ih samo vidjet na takmičenju, kako se raduju svakoj medalji. To je predivno za vidjet'', govori Roberto Zidar, predsjednik paraplivačkog kluba Cipal.



Uz bazen je upoznao i ljubav svojeg života, šarmantnu Anu.



''Ante ide u Tursku, Jure ide s Antom, a ja čekam šta će bit! Ja ću ga čekati da se vrati'', kaže Ana, paraplivačica.



Sa svojom Anom, Ante najviše voli otići na koncert i to bez roditelja, a rado posjete i Poljud.



Poseban ispraćaj na Svjetsko prvenstvo doživio je na Rivi, okružen obitelji i prijateljima.



Ante je zorom krenuo prema dalekoj Antaliji, a Ana ga je jedva pustila. Lako je stoga zaključiti kako je naš mladi plivač, što god se dogodilo u Turskoj, već odavno pobijedio.



