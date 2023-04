Đani Maršan otkrio koja je njegova pjesma bila omiljena njegovom bratu Tomislavu Ivčiću: ''Mislim da ju je jako volio...''

U novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena" s Đanijem Maršanom ekipa In magazina prisjetila se njegovih najvećih hitova. Kako su nastajali, koja je pjesma bila omiljena njegovu bratu Tomislavu Ivčiću, ali i kakve su bile reakcije kad je u ratnim godinama objavio pjesmu "Bože čuvaj Hrvatsku", Đani je otkrio Juliji Bačić Barać.

''Ja te volim'' je jedna pjesma koja je Đaniju jako bitna za njegovu karijeru, tekst te pjesme je vrlo suvremen.

''Dok drugi nude gradove i nepoznate obale, ja samo volim. On joj ne može i tom trenutku pružiti materijalno neke obale nego iskrenu ljubav, romantičarsku u plemenitom smislu riječi vjerujem da to i danas postoji, nije to isčezlo'', govori Đani.

Jedn od njegovih najpoznatijih pjesama je ''Prozor prema zalazu''. Kako je ona nastala?

''Na jednom povratku iz Australije u avionu sklopio sam oči i vidio tu sliku. Kraj ljeta, početak jeseni kako odlaze jedrilice, jedra, to je sjetno doba. Ja sam to doživljavao kao da meni netko odlazi'', priča Đani.

Je li odmah znao da e ta pjesma biti hit?

''Ne, nisam mogao pretpostaviti'', kaže.

Živi u Arbanasima, puno je velikih pjevač upravo iz tog dijela Zadra, kako to objašnjava?

''Ima dosta istaknutih osoba koje su napravile stanovite karijere, od obitelji Dešpalj, moja braća Tomislav i Vedran, Bepo Matešić, Mladen Grdović. Pretpostavljam da to nešto ima genetski, kad mene pitaju od koga sam naslijedio talent ja kažem od moje bake'', kaže Đani.

''Ne možemo ne spomenuti pjesmu ''Zadar u srcu mome''.

''Da, ja sam napisao 5 ili 6 pjesama o Zadru. I doista volim taj grad i mislim da i grad voli mene'', kaže.

Jesu li mu Zadrani zahvalni zbog svih tih pjesama?

''Mislim da jesu, to je jedna lijepa simbioza između mene i građana Zadra'', kaže.

Koja je pjesma bila omiljena njegovom bratu Tomislavu Ivčiću?

''Mojih pjesama? Mislim da je jako volio ''Bože čuvaj Hrvatsku'', on je napisao ''Stop the war in Croatia'', a ja ''Bože čuvaj Hrvatsku'' i bio je oduševljen kako smo obojica takli taj trenutak povijesni'', priča Đani.

Kakve su bile reakcije kad je ''Bože čuvaj Hrvatsku'' izašla?

''Teško je to bilo otpjevati, a da vas emocije ne nadvladaju i velik broj puta kad sam to pjevao, gledao bih ljude kako u suzama prate tu pjesmu'', priča Đani.

Je li pjesma ''Čovik s mora'' zapravo pjesma o vama?



''Kad bihmorao neki svoj moto životni izdvojiti to bi bila pjesma ''Čovik s mora'', kaže Đani.

Đani je gotovo cijeli život vjeran svojoj supruzi, jako mladi su se zaljubili.

''Ja sam imao 17, a ona 16 godina'', otkrio je.

Đanijeva kćer je otišla u nekom drugom smjeru, ona je stomatolog.

''Je, ona je liječnik stomatolog. Ona je izuzetni ljubitelj životinja, to je skoro pa nevjerojatno. Imamo 10, 15 mačaka u našem dvorištu, imamo dvije kod kuće, imamo psića'', priča-

Đani će uskoro navršiti 79 godina, ali i dalje ima energije za nastupe i sve ostalo vezano za glazbu.

''Više mi puta supruga kaže - pa umorit ćeš se puno, a ja u 2,3 ujutro dođem s koncerta i gotovo mi fali to, fizički mogu dosta, ne znam kome zahvaliti za to, ali tako je'', priča Đani.



