Splitska dizajnerica i legendarni fotoreporter udružili su snage i napravili novi suvenir grada Splita!

Povodom 100. obljetnice rođenja Miljenka Smoje, splitska dizajnerica Monika Sablić i legendarni fotoreporter Feđa Klarić udružili su snage i napravili, prema mnogima, novi suvenir grada Splita. Kako su došli do ideje za suradnju, kakav je bio Miljenko u ulozi novinara, ali i modela pred Feđinim objektivom, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Split bez ostavštine Miljenka Smoje, jednostavno ne bi bio isti. Ovo je rečenica koju mnogi u gradu podno Marjana znaju reći. U 2023. godini obilježava se stota godišnjica rođenja ovog legendarnog Splićanina, a tim povodom dizajnerica Monika Sablić i fotoreporter Feđa Klarić spojili su fotografiju i modu.



"Srela sam Feđu u jednoj šetnji po Splitu i ja kažem idemo staviti Smojine slike na majice i ljudi su stvarno oduševljeno reagirali. Toliko me ljudi zove na telefon, kako ste se toga sjetili, što je ono reka u Velo misto, pa Malo misto, pa Hajduk, pa Ajduk. Baš savršenstvo. Dosta ljudi traži s Lepom i sa Smojom to je nekako jedna lijepa ljubavna priča.", govori Monika Sablić.



Iz slučajne ideje do suvenira grada Splita kojeg svatko želi imati kod sebe. Od stotine životopisnih fotografija koje je Feđa napravio sa Smojom bilo je teško odabrati koje će se pronaći na majicama.



"Smoje kad bi se s njime radilo, nije bilo lako. Dok ne bi završio reportažu, nema malog mista u Dalmaciji koji nismo prošli, to je bila muka. Jer on se bojao ako se sjedne za stol onda gotovo je, a znalo bi se uvatiti i noć, a šta bi bilo tada nije za priču. Imao je i sreću da mu je bila životna družica Lepa Smoje koja mu je bila inspiracija, poticala ga je i hrabrila. Možda bi on po splitski bio malo fjaka, ali ona nije dala popustiti'', prisjetio se fotoreporter Feđa Klarić.



Smojin opus bio je nezamisliv bez Splita i Dalmacije, a najbolje je to prikazao serijalom Velo misto, koje i danas pronalazi publiku među novim generacijama. A nedavno je uobličeno i u kazališnu predstavu.



"Dan danas, sve ono što je on rekap i napisao, svaka besida ima mjesta i težinu. Sve to možemo upotrijebiti u stvarnom životu. Izdvojila bi - Prkos moćnom, zaštita slabome. To zbilja opisuje karakter Splita i ljude u Splitu. Prkos moćnome, zaštita slabome.", govori Monika Sablić.



Iako Feđa napominje kako je Smoji prvenstveno bio bitan tekst koji piše, a potom njegove fotografije, nismo mogli ne pitati Moniku kako bi opisali njegov modni izričaj.



"Bez kompleksa, otvorenog srca, prostodušan. Pravi klasični Dalmatinac. Bijela donja majica to je top i to se stalno nosilo, a što bi drugo trebao obuć. Pravi splitski frajer i galeb.", kaže Monika.



Nakon uspješne suradnje s Jadranom Lazićem, Monika nastavlja s Feđom, no radi i na još jednom projektu, za kojeg kaže, da će se svidjeti svim ljubiteljicama njezinog rada. A dolaskom sunčanih dana, modna dizajnerica ima nekoliko savjeta kako što spremnije uskočiti u proljeće.



"Idemo na neke pastelne jake boje. Ja volim i cvjetiće i šareno i volim da je žena dama i da izgleda kao dama. Ovo nešto preogromno, preširoko, nekakve žice - to nikako ne prolazi. Ja volim otmjenost, ženstvenost jedan lady sport look, onako da se proteže sve skupa.", govori Monika Sablić.



Smojina životna priča nastavlja živjeti, bilo to putem kinematografije, teskstova ili kazališnih predstava, a zahvaljujući Moniki i Feđi od sada i putem mode.



