Kći bivšeg Vatrenog zna točno kakvog muškarca želi, no nešto joj otežava pronalazak: "Voljela bih da je..."

U domu dizajnerice Anamarije Asanović Uskrs se obilježava u krugu obitelji. Uz obilje smijeha i pozitivne energije, dizajnerica kaže kako za blagdane voli unijeti malo kreativnosti u dom. Bez kojeg specijaliteta ne može zamisliti Uskrs, zašto je nedavno morala angažirati pravne službe te koje bi kvalitete trebao imati njezin budući odabranik, ispričala je za In magazin.

Blagdani su dani koji posebno pozivaju na ljubav i zajedništvo pa Anamarija Asanović Uskrs uvijek slavi u krugu obitelji. Ženski dio obitelji zajedno sudjeluje u pripremi blagdanskog stola i tradicionalnog ukrašavanja.

Pogledaj i ovo Njezina pomoćnica Prezgodna Anamarija Asanović pomela je modnu pistu, no prava zvijezda večeri bila je jedna mala dama!

"Pogotovo ja sa svojom malom jer ona jako voli bilo šta raditi s rukama. Ja inače kao i za Božić dosta ukrašavam kuću i za Uskrs, to me nekako veseli i ispunjava i to je neko posebno razdoblje", priča Anamaria.



Iako je i ona dobra kuharica, za uskrsni je objed zadužena njezina majka, u čijim jelima svi guštaju.

"Ja sam zadužena za sirnice, mama više radi pašticade i ove velike stvari. Muški dio obitelji su moralna podrška, više podržavaju mene i mamu haha u kuhinji, bolje da su na sigurnoj udaljenosti", otkrila je dizajnerica.



A nakon blagdana Anamarija se vraća svojim poslovnim obvezama kojih je, sudeći prema onome što nam govori, sve više.



"Radim na novoj kolekciji, otvorila sam radionice i njima se baš jako veselim. Izrađivat ćemo razno razne stvari i za djecu i za odrasle. toliko me veseli rad s rukama i uopće vidit i šta su drugi ljudi sposobni napravit i koliko ta kreativnost seže", kaže.



Instagram profil svestrane dizajnerice nedavno je hakiran, zbog čega je bila jako tužna. Naime, nedostupne su joj postale uspomene iz desetogodišnjeg razdoblja.

"Tu su i slike i moji prijatelji i moja poznanstva svih tih godina. Nadam se da će se to riješit jer je to sad u rukama pravnih službi. I više od ovoga ne mogu govorit", otkrila je.

Uz organizaciju poslovnog i obiteljskog života, Anamarija kaže kako ima malo vremena za pronalazak srodne duše, iako točno zna kakve bi kvalitete trebao imati njezin idealan muškarac.

"Ja bi voljela da je neka osoba koja je isto radišna. Da mu nije strano raditi i nije mu strano improvizirati. Di ima ljubavi ima i volje, di ima volje ima i želje. Tako da svega toga šta se tiče sve se to da iskombinirat. Ali bi možda najviše volila nekog tko bi uz mene rasta i ja uz njega", priznala je.



Anamarija nam je za kraj otkrila kako još ove godine u svojem rodnom gradu planira održati i prvu samostalnu modnu reviju. Ne sumnjamo da će u tome i uspjeti.

