Splitska dizajnerica o odrastanju s ocem nogometašem: "Svugdje smo živjeli, svugdje putovali…"

Blagdansko vrijeme najviše volimo provoditi s najmilijima. Ljubav i sreću koje tada dijelimo su neprocjenjive, a tako je i u domu Anamarije Asanović. Postavljanje i kićenje drvca rezervirano je za uživanje s kćeri Zorkom. Kako se snalaze u ovom posebnom zadatku, što će Anamarija naviše pamtiti u ovoj godini te kakva je kao majka, zna Hrvoje Krolo iz IN Magazina.

Vrata svojeg doma u ovo blagdansko vrijeme ekipi IN Magazina otvorila je dizajnerica Anamarija Asanović.

U domu modne dizajnerice Anamarije Asanović, sve već miriše na Božić. Postavljanje i ukrašavanje božićnog drvca za nju i njezinu šestogodišnju kćerkicu Zorku najposebniji je trenutak u godini. Stoga ne čudi da ovaj zadatak uvijek rade zajedno.

"Svake godine stvarno volimo urediti cijelu kuću da imamo taj osjećaj božićnog duha, volimo zajedno kitit bor o kao što vidite volimo da je kičast, haha da ima svega na njemu. To bude baš druženje mame i kćeri, da imamo trenutke zajedno kad kitimo bor, kad pečemo kolače. Ja stvarno mislim da je to šta je meni ostalo iz djetinjstva šta mi se najviše sviđa. Da smo tu svi zajedno kitili, kuhali, pekli tako da i njoj želim to usadit da jednog dana i ona sa svojom obitelji isto tako", priča Anamarija.

Njezina najbolja pomoćnica u ukrašavanju doma je Zorka koja kako kaže njezina mama ima vrlo istančan osjećaj za estetiku. Ipak Anamariji je najvažnije da djevojčica raste u okruženju punom ljubavi.

"Ja sam u biti dosta razigrana majka, a u drugu ruku ja sam jako i stroga. Želim za početak da bude čovjek. Mislim da je to stvarno teško napraviti - poštenog čovjeka pogotovo u ovakvom svijetu. Želim joj usadit tradiciju, želim joj usadit prave ljudske manire za daljnji život i isto tako pripremam je za ovakav život koji nije tako lagan i nije sve med i mlijeko sve kroz ružičaste očale", kaže dizajnerica.

Kroz mnogo veselja i neizostavnih božićnih pjesama, drvce poprima svečano božićno izdanje. Povezanost i nesebično dijeljenje ljubavi atmosfera je u kakvoj je i Anamarija odrastala. Koliko je obitelj važna dizajnerica je rano shvatila, najviše zbog čestih seljenja koja je iziskivala očeva nogometna karijera.

"Mi smo dodatno povezaniji iz razloga zato šta smo tako svugdje živjeli, svugdje putovali i bor je svaki put bio na nekom drugom mjestu, na nekoj drugoj lokaciji, a mi smo bili zajedno i to je najbitnije. U biti dom je tamo di ti je obitelj, tamo di stvaraš ovu toplinu. Oni su uvijek uz tebe i oni su ti koji ti čuvaju leđa. Oni su ti koji te dignu kad padneš i oni su ti koji ti pružaju najviše ljubavi, podrške svega", ističe.

Godina na izmaku Anamariji će ostati u sjećanju kao godina poslovnih uspjeha. Ostvarila je kaže mnoge želje na koje je dugo čekala.

"Jedan od dražih projekata mi je Doris Dragović u Areni, njezine haljine. Isto mi je drag projekt šta sam radila sa bratom novu mušku kolekciju, šta smo pokrenuli zajedno. Bilo je tu puno lijepih trenutaka i puno posla i puno stresa i puno svega nečega, ali drago mi je da je sve dobro završilo i da su svi zadovoljni", kaže Anamarija.

I dok joj se želje vezane uz posao redom ostvaruju na privatnom planu postoje neke koje još uvijek priželjkuje. Jedna od njih je da Zorka ne ostane jedinica:

"Da, ja bi vrlo rado voljela da Zorka odrasta uz brata ili sestru pa ćemo vidjet, možda se jednog dana to i ostvari", otkriva.

A, kaže se kad imaš želju već si na pola puta do njena ostvarivanja.

