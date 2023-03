Mustafa Nadarević u nasljeđe nam je ostavio nezaboravne uloge koje su mu donijele status istinske zvijezde, a ovako ga se sjećaju kolege!

Dirljivo sjećanje na velikog Mustafu Nadarevića, u Hrvatskom narodnom kazalištu okupilo je glumište. Omiljeni Mujica za svoj talent i rad ovjenčan je brojnim prestižnim nagradama, a u nasljeđe nam je ostavio nezaboravne uloge koje su mu donijele status istinske zvijezde.

Kada nas je 2020., nakon što je izgubio bitku s teškom bolesti, napustio Mustafa Nadarević, filmska i kazališna kritika pisala je kako je sa scene zauvijek sišao vjerojatno najveći hrvatski i bosansko-hercegovački glumac. Možda ste premladi da biste ga se sjećali iz Velog mista ili Glembajevih, ali kao Izeta Fazlinovića teško da ste ga zaboravili.

''Što god je radio, kako god u bilokojem fahu, da li je film, kazalište, sport, on je jednostavno išao do kraja i na jedan svoj poseban način s ogromnom energijom s velikim pripremama sa znanjem, s nekom lakoćom, dakle, to je maestralno. Volio je igrati tenis jako i ne bi nikako volio izgubiti. Njegovo znanje je bilo veliko, njegova posvećenost nevjerojatna, tako da u svakom slučaju jedan od najvećih'', prisjetio se glumac Nikša Kušelj.

''On je svaki put iznenađivao nekim drugim pristupom ulozi, on se nikada nije ponavljao'', govori dramaturginja Sanja Ivić.



Uz inserte iz njegovih predstava i tople riječi kolega ovo sjećanje na omiljenog Mujicu dirnulo je okupljene, a posebno njegove najmilije. Jer iako se maksimalno davao publici, kada se svjetla reflektora ugase bio je to čovjek koji je pažljivo čuvao svoju intimu, obitelj i prijatelje.

''Navikli smo se zapravo sretati ljubeći se, uvijek sam ga doživljavao ne kao oca, već kao starijeg brata, do tog dana kad me je zaustavio i rekao - nemoj Despić, nećemo se više ljubiti. Tada je već bio bolestan, ali mogu reći da se ne uvrijede drugi kolege, da je on glumac s kojim sam se najmoćnije osjećao na sceni'', priča Dragan Despot.

Nadarević je cijeli radni vijek proveo u zagrebačkom HNK. U mirovinu je otišao kao nacionalni prvak s oko 150 odigranih kazališnih uloga i više od 60 filmova i televizijskih serija.

''Osim svog glumačkog umijeća, iskazivao je važnost etike u kazalištu, znači, on nije samo igrao za publiku, nego je nastojao publiku i educirati'', priča Dragan Despot.

''Ostavio je jedan nevjerojatan način shvaćanja glume, kazališta, filma, jer on je zapravo radio sve i sve je radio briljantno'', govori Nikša Kušelj.



Iako okolnosti nisu dozvolile da se sjećanje na ikonu našeg glumišta dogodi ranije, bilo se lijepo prisjetiti neiscrpnog talenta kojeg je neponovljivi Nadarević tako nesebično davao.

