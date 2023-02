Naša eurovizijska zvijezda Daniel Popović, otkrio tko je zapravo Đuli iz njegove kultne pjesme: "Bila je prava osoba!"

Eurovizijska zvijezda, aposlutni rekorder po broju prodaje jedne ploče na ovim prostorima, virtuoz na gitari i pjevač koji ima violinu u glasu - tako bismo najbolje mogli opisati Daniela Popovića. 50 godina karijere i 40 godina od legendarne Đuli odlučio je proslaviti novim albumom. Je li Đuli stvarna osoba, kakve su ga nezgode snašle uoči izlaska na eurovizijsku pozornicu te zašto je propustio priliku za američku karijeru, otkrio je našoj Anji Beneti.

Prije točno 40 godina Daniel Popović pokorio je Europu. Glazbu za Đuli skladao je u rekordnih pola sata, a za isto toliko vremena snimljena je u studiju, i to u terminu koji je tada bio rezerviran za Mišu Kovača.

"Ja volim reći u ukradenom terminu. Zato što je sve već bilo postavljeno za pjesmu Posadi cvijet koju je pjevao Mišo Kovač u Novom Sadu. U pola sata je otpjevana i odsvirana, izmiksana i pod ruku i ravno za tadašnji TV Titograd", prisjetio se Daniel.

Iako je tekst koji u sebi, zanimljivo je, nema nijednu rimu, napisao legendarni Mario Mihaljević, ime Đuli bilo je Danielova ideja. Tako je zvao svoju prvu ljubav koja je iz Njemačke s roditeljima došla na more.

"Angela je bila prava osoba kojoj je namijenjena ta pjesma kao iskustvo. Angela Basevral", otkrio je Daniel.

Prva ljubav ostala mu je u lijepom sjećanju, no zato je zbog notne Đuli umalo izgubio glavu. I to samo minutu prije nego ju je izveo na eurovizijskoj pozornici u Munchenu.

"Prije izlaska na scenu, se scena jako brzo mijenjala . I onda su prije mene izgurali neki klavir. Kad sam se ja provlačio kraj tog klavira, zapeo mi je remen od te plave jakne, ali sam se ja uhvatio za onu kuglu od tog klavira i nekako se odbacio od toga , a ispod je bilo malte ne četiri metra, ja bi se raspao dolje kao lubenica da sam dolje pao. Tako da sam pod tim stresom morao pjevati, pa netko kaže, vidi ga stoji ko drvena Marija, bio sam sretan da sam živ uopće", zaključio je.

Loša sreća pratila ga je i na nastupu. Dirigent koji je ispod majice imao skriven metronom ipak je zbog treme potpuno pogriješio ritam.

"On je toliko ubrzao bez obzira na taj metronom, toliko je ubrzao tempo, klavijaturist je to skužio i usporio je ritam. Inače u takvom tempu bilo bi nemoguće otpjevati pjesmu", pojasnio je.

Osvojivši visoko četvrto mjesto, Daniel se vinuo u glazbene visine. Đuli je prodana u rekordnih milijun i dvjesto tisuća primjeraka. Daniel je preko noći postao ne samo najveća zvijezda bivše države, već je njegova popularnost i u Europi dosezala neslućene razmjere. Đuli je prepjevana na više od deset svjetskih jezika.

"U Norveškoj je ABBA imala 25.000, a ja sam imao 40.000 tisuĆa posjećenost, što je fenomenalno. Bio sam u jednom trenutku sam ispred Michael Jacksona po broju prodanih ploča, konkretno u Norveškoj. Što se tiče Njemačke tu sam prodao 500 tisuća singlica, gdje sam bio ispred David Bowieja i Michael Jaksona na top ljestvicama. Bravo je osnovao moj fun club, to je stvarno bilo ludilo. Išli smo iz show programa u drugi show program. Formula Ajnc, ne znam gdje sve nismo", ispričao je Daniel.

Smiješila mu se i američka karijera.

"Nisam htio ići u Nashville zbog aviona, ne volim avion. Inače mi je Chris Waters koji je napisao pjesmu za Alannah Black Velvet, dakle jedan vrstan autor i on mi je nudio Nashville, ti trebaš ići za Ameriku, ti si za Ameriku, ja sam rekao, ja na avion ne idem!, otkrio je.

U životu je, priznaje, propustio mnogo prilika, što svojom, što tuđom krivnjom. No najviše žali zbog pjesme 'Neverending story', koju je, kako tvrdi, trebao otpjevati upravo on.

"Giorgio Moroder je pokušavao da dođe do mene, ali bez uspjeha, ali tu pjesmu je namijenio, baš je htio mene. Čekali su nekih šest mjeseci, tada nije biloo skypa, vibera, whatsaapa pa je bilo teže do nekog doći. To je šteta. To mi je stvarno žao. Kad god čujem pjesmu štrecne me malo, mogu čak reći da me neka količina boli onako štrecne u grudima", priznao je.

Odlazak na još jedan Eurosong s "Daj obuci levisice", izmakao mu je za dlaku. A malo tko se sjeća da se osamdesetih godina na tadašnjoj Jugoviziji predstavio i u duetu s miss Jugoslavije te dobiticom nagrade Timeless Beauty Anom Sasso.

"Ja mislim da joj je to jedina pjesma koju je ona pjevala, no doduše to se nije završilo nešto baš slavno. Ja zapravo nisam tu pjesmu nikad nigdje ni izvodio, ali jedno je sigurno to je bila jako ljepa suradnja, to mi je drago. Šteta da nismo uspjeli, naravno", zaključio je.

Uz to što ima violinu u glasu, Daniel među glazbenicima slovi kao jedan od najboljih gitarista na ovim prostorima. Severina, Jasna Zlokić, Željko Bebek, Zdravko Škender, Jasmin Stavros - samo su neka od zvučnih imena kojima je hitove skladao ovaj glazbeni virtuoz. Njegov autorski pečat krije se i iza Mineina hita Good Boy.

"Zanimljivo je za tu pjesmu je da su se Mr. President koji su imalo Coco Jumbo zanimali za tu pjesmu, ljudi su pokušavali doći do mene, ali nisu uspjeli jer su ljudi sakrivali prave informacije tko je autor. Tada sam ja bio pod nekom vrstom pseudonima i kada se otkrilo tko je autor te pjesme onda sam odjednom malte ne na vratima imao cijelu estradu", izjavio je Daniel.

U godini u kojoj slavi čak 50 godina karijere najavljuje velik povratak na glazbenu scenu. U našoj najvećoj izdavačkoj kući kuha se njegov novi album kojim se vraća svojim glazbenim počecima.

"Nekako se uvijek čovjek vraća svom djetinjstvu, svojim nekim sjećanjima, tako da je došao taj trenutak saznanja da bi bilo najljepše da sam onaj koji sam bio nekad", smatra Daniel.

"Dakle, da se vratim glazbi koju sam tada svirao na tragu muziciranja jednog Jose Feliciana, on je izuzetan gitarista kojeg sam ja skidao do besvijesti, recimo Stevie Wonder, koji je jako cijenjen među glazbenicima, ja sam na tom tragu razmišljao da nešto učinim, ali da to bude nešto naški, na naš način", otkrio je.

Na novom albumu naći će se i autobiografska pjesma koju je poslao na ovogodišnju Doru.

"Kano Kastigan, za tebe uragan, u oku sakrij se od moje nevjere, s tobom ljubav je kao sunčan dan, po mirnom moru jedrenje. Kano Kastigan u prijevodu znači netko tko je stigmatiziran od društva, tko je prokazan, netko u koga je uperen prst ili kojeg gledaju pogled ispod brva, neopravdano stigmatiziran", pojasnio je.

Aposlutni rekorder svih vremena po broju prodaje jedne ploče na ovim prostorima i idol mnogih generacija, 50 godina karijere odlučio je proslaviti na najbolji mogući način. Glazbom za koju živi već punih pola stoljeća.

