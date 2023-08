Najpopularniji kulinarski show u Hrvatskoj uskoro se vraća s novom dozom uzbuđenja: "Jedva čekam da vidim što nas čeka!"

Najpopularnija i nazahtjevnija kuhinja na svijetu, ona MasterChefa, spremna je za nove kandidate. A ondje će ih, naravno, čekati dobro poznat žiri koji čine Stjepan Vukadin, Melkior Bašić te Damir Tomljanović. Što pripremaju za novu sezonu, kako su se promijenili te tko je od njih na glasu kao najstroži, u prilogu IN Magazina donosi Dijana Kardum.

Najpoznatija kuhinja u Hrvatskoj uskoro ponovno otvara svoja vrata. A već dobro uigrani članovi žirija Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović sjeli su za sudačke stolce te s nestrpljenjem očekuju nove kandidate.



"Jedva čekam da vidim što nas čeka. Koji će sve ljudi doći, osobe, individue, zanimljivosti. Koja će nam sve jela spremati. Tako da, u svakom slučaju mislim da će bit zanimljivo. Veselim se probat neka nova jela, što možda dosad nismo probali. Nadam se samo da neće bit puno rižota, manistre", izjavio je Stjepan.



"Ne znam što da očekujem. Ja sam otvoren, da dođu ljudi koji žele u biti da rade ovaj posao. Kakvi će biti to ne znam, ali volio bih samo da grizu i da budu ustrajni", priznao je Damir.



Ustrajnost je i jedna od karakteristika koju budući MasterChef mora imati. Odlika je to i Ivana Temšića te Maje Šabić, pobjednika prethodne dvije sezone.



"Ja mislim da je fokus i ustrajnost bilo, bilo to što je i Temšu i što je Maju dovelo do finala i u pobjedu. Mislim da je to crta koju svaki kandidat koji želi osvojit Master Chef mora imati", poručio je Damir.



"Znači uvijek su bili hladni. Tu i tamo, Temša u jednom izazovu kad je bila riža na mlijeku počeo se gubit, ali se uspio vratit. A Maja je cijelo vrijeme bila. Poanta je glava, glava je ta koja na kraju pobjeđuje", dodao je Melkior.



Stotine i stotine jela članovi žirija morali su probati u prethodnim sezonama.



"Mislim da ću uvijek pamtit jela koja je Matea imala u drugoj sezoni pogotovo raviol, mislim da je to jedno od najboljih jela definitivno koje smo probali u ove dvije sezone, a sad ako će netko nadmašit u trećoj jako ću bit vesel", priznao je Damir.



"Od Zveki iz prve sezone. Kombinirala je dagnje sa sojom. Od Temše da bootcampu kad je radio raviole bolognese, to mu je isto bilo dobro. Sad zadnje godine Maja u finalu predjelo, Matea s punjenom tjesteninom, kao neke gyoze", prisjetio se Melkior.



"Bilo je dosta dobrih tanjura i u prvoj sezoni našoj, i u drugoj sezoni našoj, ali nekako najfriškije ono što mi je ostalo Mateini ravioli punjeni sa pilećom jetricom u umanju od gljiva, s dehidriranim šampinjonima", otkrio je Stjepan.



No jedno jelo posebno pamte i to ne po dobrom.

"Gogu nitko neće zamijenit. Nema teorije. Eventualno Ema iz prve sezone sa graškom i borovnicom to je isto bilo dosta, ali Goga je broj jedan, nitko je ne može s trona skinut", zaključio je Melkior.



"Najgore... ne znam što su oni rekli. Ali mislim da se s Goginim onim inćunima, brie sirom, grožđem, mislim da se s onim ne može ništa mirit. Ono je nekako ostalo baš. Znaš kad nešto staviš u usta i odmah te... Ja sam čak i pokazao reakciju u emisiji.. kad sam stavio u usta jednostavno mi je došlo...ono ufff", izjavio je Stjepan.



Zato budućim kandidatima poručuju da budu kreativni ali i oprezni.



"Ako nešto ne znate onda vam je moj savjet da tome pristupite vrlo oprezno, nego da tako rečemo da se preopustite", savjetuje Damir.



Ne sumnjamo da će i ove sezone u Masterchef kuhinji biti vatreno stoga s nestrpljenje očekujemo što će nam žiri i kandidati uskoro zakuhati.

