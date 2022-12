Momci iz grupe Dalmatino otkrili tajnu svoje dugovječnosti: "Ja se ne sjećam niti jednog neugodnog momenta, a obišli smo cijeli svijet 33 puta"

Grupa Dalmatino sinoć je održala velik koncert u Areni Zagreb. Puna dvorana pjevala je hitove kojih se skupio popriličan broj u više od 20 godina postojanja. Djelić sjajne atmosfere s koncerta donosi Julija Bačić Barać iz IN Magazina.

Najveći koncert u karijeri u našoj najvećoj dvorani sinoć je održala grupa Dalmatino. Pjevali su više od dva sata u prepunoj Areni Zagreb, koju nisu ni sanjali da će jednog dana i oni napuniti.

"Gledao sam Rod Stewarta u Areni, gledao sam Phila Collinsa u Domu sportova, nisam imao neka velika očekivanja, međutim dogode se neke stvari u životu moram reći da su prekrasne", kazao je član grupe Dalmatino.

"Ja osobno ovakvo nešto nisam očekivao, hvala svima koji nas prate, koji nas vole", dodao je.

U više od 20 godina postojanja grupe ovaj dvojac najponosniji je na:

"Na svaki dan, na svaki stih, na svaki takt, koncert, na sve smo ponosni jer smo sve radili pošteno, iz srca, neiskvareno i uvijek sa željom da damo sve od sebe."

Njihove pjesme pune su dalmatinskih izraza pa ne čudi da ih često traže objašnjenje.

"Pitaju iz Zagreba što znači refuža, a rinfuza ne", kažu.

Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara dijele dobro i zlo već desetljećima i nikad se nisu posvađali.

"Ja se ne sjećam niti jednog neugodnog momenta, a obišli smo cijeli svijet 33 puta", kaže Zdravko.

"Nema nesuglasica, Zdravko je jedan apsolutno nesvadljiv tip, ja sam malo ovan. Nekad imam malo dugi jezik, ja sam brz, a on je spor", dodaje Ivo.

I privatni život drže dalje od očiju javnosti.

"Ne odobravamo to, mislimo da to nije potrebno, ovo je jedan grubi, surovi posao, samo naizgled je lip, i mišati u to privatni život mislim da nije potrebno. Mi nismo neki tipovi koji se kreću po nekim modernim mjestima, nas zanima samo glazba", ističu.

Božićne želje ovih Dalmatinaca su:

"Svima želimo zdravlja, ljubavi, mira i slušajte grupu Dalmatino. Da prestanu prokleti ratovi, da prestane korona i da živimo ljubav jer je to jedino zbog čega se isplati živjeti."

Mnogo ljubavi osjećalo se i sinoć između Dalmatina i 17 000 ljudi, koliko ih je u Areni s njima pjevalo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.