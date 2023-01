Članovi Cambija otkrivaju tko je od njih Jolin privatni trener, a tko je osvojio medalje za Hrvatsku!

Nakon nastupa 2021. na Dori s pjesmom ''Zaljubljen'', njihova priča i stil apsolutno su osvojili publiku. Cambi bend posljednjih je godina izbacivao hit za hitom, a svoju su dalmatinsku štoriju pretvorili u album privijenac. Tko je od ova četiri člana privatni Jolin trener, tko je osvajao medalje za Hrvatsku, a koji od njih najbolje kuha, saznajte u prilogu In magazina!

''Ja sam Jure, a po struci sam statičar''.



''Ja sam Joško i pjevač sam u operi HNK Split''.



''Sandro, magistar kineziologije''.



''Luka, strojarski tehničar i bivši prvak Hrvatske u plivanju''.

A njih četvorica čine pop sastav Cambi! Nastali iz istoimene klape, ovi su dečki udahnuli novi moderni đir kultnoj klapi te osvojili srca publike svih generacija.

S hitom Zaljubljen nastupali su na Dori prije 2 godine.



''Mislim da je to nekakva točka koja je napravila neki prijelom i evo 2 godine je prošlo. Ta pjesma nas je nekako oblježila, naš najveći hit. I mislim da to što smo nakon toga radili nekako nazovezano na tu pjesmu, stvorila se jedna priča, jedan zvuk, jedan stil'', kažu Joško i Jure.

A svoju su priču s novonastalom baladom o slomljenom srcu "Moja duša" pretvorili u prvi nosač zvuka.



''Završeni CD, završena ljubav. To je tako simbolično'', kaže Jure.



''To bi bila jedna kruna našeg rada i završili smo album i to ćete večeras i vidjet'', kaže Luka.

Osim članova obitelji i prijatelja, na promociju albuma došla ih je podržati i Domenica, koja je dijelila fakultetske klupe s Joškom.



''Nekako nas veže to prijateljstvo i kad sam čula ono da sam večeras tu u Zagrebu, da oni imaju promociju, naravno da sam odmah došla, pa čak i sama'', kaže Domenica.

Ove mlade i perspektivne pjevače, osim ljubavi prema glazbi, veže i prijateljstvo iz djetinjstva.



''Stvarno godinama već, tako da dugo je prijateljstvo među nama. I mi smo se tražili po visini, znači nisam mogao biti najviši pa sam našao njega, onda je došao Sandro pa Luka. 2 žirafe i 2 hobita'', šale se Jure i Joško.

Šarmantni i za zafrkanciju uvijek spremni dečki, često su nazivani miljenicima žena. No njih to previše ne dira jer su, na žalost ljepšeg spola, svi u sretnom braku!



''Moja je ponosna na mene i sretna je šta smo skupa. Pa ako je sve okej u vezi, nema razloga za zabrinutost'', pričaju Sandro i Luka.

Uz to što su vjenčani kumovi, Luku i Sandru povezuje i ljubav prema sportu. Luka je kao mladić osvajao medalje za hrvatsku reprezentaciju u leđnom plivanju, a Sandro se bavi kondicijskim treningom.



''Dosta ljudi pita kako uspiješ sve pohvatati, i posao u struci i pjevanje, a ja kažem da mi se namjestilo kao da sam dobio na lutriji, znači dvije velike ljubavi, sport i glazba. Jednostavno kad nešto voliš, kako kažu, nije teško'', kaže Sandro.

A privatni je trener i Joli!



''Posramili bi se momci od 20 godina u kakvoj je čovjek formi. Evo kako izgleda njegov dan u teretani, dođe na traku za trčanje, jedno sat do sat i po vremena lagano đogiranje i onda vježbe onako za cijelo tijelo i to potraje ono jedno 2 i po sata i čovjek se ni ne oznoji'', kaže Sandro.

Cambijevcima također želimo dugu i uspješnu karijeru, kao što je Jolina, za kojeg Sandro kaže, kako svaku njihovu novu pjesmu, između setova, s oduševljenjem posluša i odobri!

