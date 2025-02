Bruse se posljednji detalji: Članovi ansambla LADO otkrivaju kako se pripremaju za inauguraciju!

Od inauguracije predsjednika Milanovića dijeli naš još nekoliko dana. Mogli bismo reći da će se ovog puta vratiti tradiciji, a najbolji predstavnik toga je ansambl narodnih pjesama i plesova LADO. Kako se pripremaju te kako je pala odluka da izvode ''slavonske kraljice'', pogledajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

Bruse se posljednji detalji, no članovi ansambla Lado su spremni. Ovog puta bogatstvo naše tradicije pjesmom i plesom pokazat će na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića.



''Mi ćemo izvesti fragmente zapravo Slavonije i odlučili smo se na dijelove slavonskih kraljica jer su zaista specifične i daju na važnosti jer su posebne i svečane'', govori Petra Matutinović, plesačica, pjevačica i solistica.

''S obzirom na sve, bili smo jako ponosni, zahvalni smo i zaista vjerujem da ćemo dati sve od sebe da tu inauguraciju na naki način počastimo izvedbom'', dodala je Zrinka Posavec, umjetnička direktorica.



''Tako da mislim da će to biti zaista za ovu prigodu onako šećer na kraju'', zaključila je Petra.

Izbor Slavonskih kraljica nije bio slučajan. No nije bio ni jedini.



''Nije baš bio dogovor odmah, ali to je upravo zbog bogatstva naše tradicije. Mi smo u Hrvatskoj zaista ponosni što možemo puno toga ponuditi i kad kažemo to je nešto najbolje i najljepše. Bilo koji otok, bilo koje podneblje RH, bilo koju pjesmu, da li iz Zagorja, Prigorja, Slavonija, dal je to iz Posavine, Like, Gorskog kotara. Uvijek je to najljepše i sve je drugačije i sve ima neke svoje značajke koje kada se na neki način dobro izvedu i kada se sve te značajke stave, u taj nastup, onda to zaista bude uvijek jedno pravo bogatstvo prikazivanja Hrvatske tradicije'', objasnila je Zrinka Posavec.



''Za i onaj najmanji pjevni ili plesni koncert se pripremamo isto ili gotovo jednako kao neki jako bitan i jako važan. Jedino što je zapravo razlika je što se protokola tiče, kada je ovako neki nastup pogotovo kada pjevamo za neke državnike i službene ličnosti onda naravno da je taj protokol puno opsežniji, moramo doći puno puno ranije, moramo se pripremiti i proći kroz sigurnosne zone'', dodala je Petra.

U 76 godina postojanja, LADO je održao tisuće nastupa na gotovo svim kontinentima, za koje je dobio brojne nagrade i priznanja. Nastupali su i pred brojnim državnicima, kraljevima, a nije im ovo ni prvi put na inauguraciji. Bili su, naime, i na onoj tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.



''Bilo je ustvari predivno, svečano i velika je čast uopće prisustvovati takvom nekakvom događaju. Ipak je to inauguracija predsjednika republike'', govori Sandra Sekula.

LADO često nazivaju i "putujućim muzejom", zbog izuzetno vrijednih nošnji, koje su originalni primjerci ili vjerne replike iz različitih povijesnih razdoblja. Jednu takvu nosit će i na inauguraciji. Nošnja slavonskih kraljica, osim što je raskošna, je i teška.

''Ove nošnje trenutno slavonske kraljice, ima dosta, ovisi podsuknja koje imamo, ali pokušavamo se držati što više originala. Par kila ima sigurno, sad da li smo u punoj raqtnoj spremi kako bi se reklo i sa rekvizitima, sa mačevima, uglavnom vidjet će ljudi sve'', priča Sandra.

Savršeno koreografirani nastupi zahtijevaju sate i sate priprema. Što je prilično iscrpljujuće, stoga ne čudi da i oni katkad požele odustati.



''Dođe nama vrlo često međutim onda se dogodi nekakav koncert, nekakva manifestacija gdje izvučete ono još više od sebe. Kad ide prekrasno je, ali publika vam daje onaj poticaj više. I onda sve zaboravite. Znači sve bolove, sve što vas tišti, to sve izađe iz vas i na sceni je to druga priča'', govori Sandra.

Inauguracija će biti tek početak nastupa koji Lado očekuje. A za svoju publiku već pripremaju nešto novo.



''Ove godine se program potpuno promijenio, sve je već složeno, prikazat ćemo publici potpuno nove koreografije, nove točke, neke ćemo i praizvest ali zaista je program kompletno nov'', poručila je Zrinka.

I zato njihovi nastupi čine doživljaj za pamćenje, gdje god nastupaju.

