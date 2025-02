Zvijezda serije "U dobru i zlu'' prošetala se crvenim tepihom prestižnog filmskog festivala

Riječku glumicu Tanju Smoje televizijska publika zavoljela je u seriji ''U dobru i zlu'', zahvaljujući ulozi dobroćudne Ružice. Tanja se trenutačno nalazi u Berlinu na filmskom festivalu. Prošetala se crvenim tepihom zahvaljujući hrvatskom filmu "Zečji nasip", redateljice Čejen Černić Čanak, koji je u službenom programu festivala. Uz poneki detalj iz privatnog života, Tanja nam je otkrila i kako joj je bilo šetati tim prestižnim crvenim tepihom.

Velikim pljeskom i ovacijama ispraćena je ekipa filma "Zečji nastup" na prestižnom Berlinaleu. Bila je to svjetska premijera filma. A berlinski filmski festival, s gotovo pola milijuna gledatelja i više od 250 filmova koji će biti prikazani tijekom 12 festivalskih dana, i u svojem 75. izdanju dokazuje da je, uz festivale u

Cannesu i Veneciji, vodeća europska filmska manifestacija.



''Dakle, biti dio ovakvog festivala je stvarno nešto što nije lako opisati u jednoj rečenici. Mislim, svakako je to jedno veliko uzbuđenje jer se radi o velikom i važnom festivalu, ali nekako imamo pozitivnu tremu i pozitivno smo uzbuđeni jer sve dosadašnje reakcije vezano uz film su vrlo afirmativne'', govori Tanja Smoje.

"Zečji nasip" prikazan je u natjecateljskom programu Generation. Posvećen je filmovima o mladima i za mlade, koji otvaraju izazovna pitanja. A ovaj film progovara o zabranjenoj ljubavi dvojice mladića.



''Ja u filmu igram Vanču koja je mama jednog od glavnog junaka, Marka, i koja upravo dokazuje da je sve to još uvijek veliki tabu i da su to neke teme o kojima je važno progovarati, zato što je ona, recimo, glavni protivnik te ljubavi. Ona je ta koja nekako zabranjuje i ne želi da se ostvari i puna je svih onih predrasuda koje takvi ljudi imaju o takvim i sličnim stvarima'', priča Tanja.

Tanja je i članica ansambla riječkog HNK-a. Od jeseni je gledamo i kao Ružicu u seriji "U dobru i zlu". Zato živi na relaciji Zagreb - Rijeka.



''Atmosfera je više nego odlična zato što je prvenstveno profesionalna. To je jedan zahtjevan posao i stvarno, ako svatko ne radi svoj dio posla, onda to može stvarati veliki problem ostalima, a s druge strane je i prijateljska, što je vjerojatno dobitna kombinacija - profesionalna i prijateljska atmosfera pa je to valjda i rezultat'', kaže.

Ružica je u seriji blaga, vesela i izravna – a, kako kaže, dijele i privatno većinu tih osobina. Neće zamjeriti ni ako je televizijskim imenom zazovete na cesti.



''Ja nisam čula da zovu, ali moguće da da. Zapravo, Ružica, to je jedno ime koje mene prati još iz davnih dana. Naime, na nekom nazovi početku amaterskom svoje karijere sam igrala jedan lik koji se zvao Ruža i stvarno po njemu me jesu kasnije oslovljavali na cesti. I sad me opet jedna Ružica dočekala, prate me Ružice'', govori.

A otpočetka za nju nije bilo ničeg drugog čime bi se bavila.



''Osim ovih dječjih želja, znači da budem profesorica, učiteljica, teta u vrtiću. Zapravo, negdje kroz srednju školu, kad se ta moja potreba da zabavljam druge i budem u centru pažnje usmjerila na jednu amatersku družinu gdje sam počela, ajmo reć, se baviti glumom. To je zapravo odonda bilo to'', objasnila je.

No, okušala se i u pjevanju. Točnije, išla je na satove pjevanja kod džez-glazbenice sa svjetskim glazbenim iskustvom, Lele Kaplowitz.



''A glazba je zapravo, odnosno pjevanje, samo sam htjela malo istražiti svoj glas. Vjerujem da je on odraz onoga kako čovjek se sveukupno osjeća i tako nekako probiti te kanale da taj glas bude još jači, bolji.''

Taj talent možda pokaže i u nekim drugim projektima, možda i u seriji gdje ju svašta očekuje.



''Samo ono što već sad možda gledate, da ona postaje sve više šefica i sve više glavna. Sve ovo drugo vam, nažalost, ne mogu reći'', kaže.

Što će joj se sve događati, ne propustite pratiti u novim epizodama serije "U dobru i zlu" na Novoj TV.

