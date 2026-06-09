Poznati britanski kuhar otkrio nam je što je zamijetio u našem Međimurju: ''Teško je kad dolazite iz druge kulture...''

Jedu li Hrvati previše, trebamo li smanjiti porcije hrane i što bismo trebali poduzeti po pitanju održivosti - na sva ova pitanja odgovorio je poznati britanski chef Arthur Potts Dawson. U Hrvatskoj je boravio povodom sudjelovanja na Greencajt festivalu, a kako bi bolje upoznao našu zemlju i gastronomiju, nekoliko je dana proveo u našoj najsjevernijoj regiji - Međimurju. Što je ovaj kuhar ondje zamijetio, otkrio je našoj Matei Slogar za IN magazin.

Arthur Potts Dawson britanski je kuhar s Michelinovom zvjezdicom i jedan od najutjecajnijih u Europi. Autor je i pionir održive gastronomije, a proteklih dana boravio je u Međimurju gdje su ga gastronomija i autentičnost hrane oduševili.



''Gastronomija u Međimurju je prijevod hrane koja raste na poljima, na farmama, od farmera i proizvođača. Moje je iskustvo da je Međimurje jako dobro organizirano i učinkovito, regija u kojoj se puno radi, vidio sam da je tlo zdravo. Ljudi bi ovdje trebali doći pogledati farmerske sustave jer su jedni od najboljih koje sam vidio'', govori Arthur.



Ipak, ono što je ovaj chef koji je ujedno i UN-ov ambasador Svjetskog programa za hranu primijetio - da su porcije na tanjurima u Hrvatskoj prevelike. Količina hrane koja se poslužuje primjerice u restoranima ga je iznenadila.

Arthur Potts Dawson - 5 Foto: In Magazin



''Teško je kad dolazite iz druge kulture i onda se šokirate wau na tanjuru je previše mesa, previše povrća, toliko tjestenine. Ne kažem da treba ići na francusku haute cuisise, ali treba više hranjivih sastojaka koje je lako probaviti, ne treba stavljati toliko hrane. Krivo je ono da se treba najesti do sita, najvažnije je izvući potrebne naimirnice'', kaže te dodaje:

''Mislim da bi pola porcije bila prava revolucija u Hrvatskoj. Možda možete maknuti 1/3 i ostaviti 2/3''.



Arthur je poznat kao „Zeleni kuhar“, a naglasak ponajviše stavlja na zero waste i održivost restorana. Savjete oko smanjenja otpada u kuhinji podijelio je s međimurskim chefovima.

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''Morate gledati hranu iz tla pa sve do tla natrag. Zeleno kuhanje je koristiti kratke lance nabave, da je hranjivo, i ako ima otpada moramo ga stavljati u kompost. U svakoj kuhinji, ako nešto bacite, vi zapravo bacate novac. Moje razmišljanje o zero waisteu je zapravo zero cost. Svaki dobar chef će voditi kuhinju tako da će baca novac. Ja želim da je moj posao održiv, a to znači da ne bacam novac'', kaže.



Arthur je velik prijatelj s britanskim kuharom Jamiem Oliverom. Surađivali su zajedno, a upitali smo ga imaju li iste svjetonazore kada je o održivosti riječ.

Arthur Potts Dawson - 2 Foto: In Magazin



''Ne, Jamie i ja smo drugačiji. Jamie ima velik posao, on je na televiziji, piše knjige. On je biznismen koji kuha na televiziji. On jako brine o edukaciji, djeci i da je planet dobro mjesto za život. Jamie je velik chef tako da on ne može govoriti o održivoti i hranjivim sustavima, a istovremeno je biznismen onda bi ga se moglo shvatiti kao licemjera. A on nije to. On je pametan on samo želi kuhati dobru hranu, jesti jednostavno i napraviti ukusno - to je njegov brend'', kaže.



A Arthruov svjetonazor je jasan - kuhajte promišljeno, autentično i u skladu s podnebljem u kojem živite. Koristite svježe i provjerene namirnice, od njih se trudite iskoristiti maksimum i hranu nikada ne bacajte jer na svijetu je trenutačno oko 360 milijuna ljudi u opasnosti od akutne gladi.

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