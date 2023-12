Zašto se vraćamo hitovima koji su nastali prije 30 godina? Bez ovih pjesama blagdani su jednostavno nezamislivi!

Voljeli ih ili ne, blagdani bez njih su jednostavno nezamislivi. Božićne pjesme čine ih ljepšima, a unatoč tomu što svake godine izlazi nekolicina novih, najradije se ipak slušaju dobri, stari božićni klasici.

Svake godine uoči blagdana objavi se nekoliko novih božićnih pjesma. No malo koja od njih ulazi na neizostavnu playlistu poput starih blagdanskih klasika čija popularnost ne pada ni nakon 30 godina:

''To je nekako i slučaj u svjetskim okvirima, praktički nemate nekog novog božićnog hita koji se uhvatio, kad čekamo svake godine deseti, jedanaesti mjesec da čujemo Mariah Carey ''All I want for Christmas'' koja se uvijek vraća poput bumeranga'', komentira novinar Samir Milla.

''Takav je slučaj i kod nas, kad pogledate da je najveći hit božićni ''Božić dolazi'' Srebrnih krila i prijatelja. Pjesma koja je izašla 1996. godine'', dodao je.

''To je ta nostalgija, pogotovo Mariah Carey ili u ovom slučaju Srebrna krila, ljudi nekako se okupe, baš kako je pokojni Muc napisao ''kompletna family'' i slavi se Božić na taj način'', zaključuje Samir.

Koja je tajna ovog evergreena nastalog prije 27 godina, teško je reći. No čak ni u pokušaju stvaranja božićnog hita mlađe generacije pjevača, prema uzoru na nju, taktovi i riječi jednostavno se nisu uspješno ''utkali'' u nas poput originala.

''Možda teret očekivanja ljudi, božićna pjesma mora biti, ne samo dobar tekst nego i muzika, božićni prizvuk i emitirat će se samo dva mejseca tijekom božićnih blagdana'', objašnjava.

Uz neke pjesme nas, čini se, vežu i toplina i nostalgija, pa im se vjerno vraćamo, poput ''Bijelog Božića'', u izvedbi neprežaljenog Olivera Dragojevića:

Veliko prijateljstvo Davora Gopca i Dine Dvornika svojedobno je rezultiralo još jednim blagdanskim klasikom koji obožavamo čuti:

''U biti je nastala nakon Dinine smrti, znamo da je Dino samo otjevao taj refren ''Sretan Božić, sretna nova godina, svima želim ja'' i onda je Gobac odlučio napraviti tekst nakon toga i ispalo je odlično zahvaljujući njima i producentu Skansiju koji je to dobro upakirao'', otkriva.

A tu su i Fantomi s hitom ''Sretan Božić svakome''

''S Fantomima to kad smo snimili stvarno, promijenili i aranžman i cijelu nekakvu atmosferu, stvarno je dobila nekakvu autorsku aureolu da to tako kažem. To je s te strane, ipak treba priznati da je prepjev, iako sam ja napravio tekst i one sve smiješne stihove koje ljudi pamte poput Pas će mačku poklonit značku, to sam ja napisao na +35'', priča Robert Mareković.

''Tu je samo prepisao recept pjesme koja je bila u Americi i broj 1 i rado slušana. Ali trebalo je napraviti i dobar prepjev toga. I tekst u našem duhu i Mareković je to dobro napravio'', pričaju.

Da je ipak moguće ući na ovu tradicionalnu listu, neki su dokazali – Mia Dimšić s pjesmom ''Cimet i čaj'', a i tekst pjesme ''Fritula'' sigurno vam je također već dobro poznat.

''Čovjek kad je daleko od kuće onda mu fale te neke najmanje, a najvažnije stvari, a to je recimo jedna fritula da je pojede s familijom.

Kao što sve familije čekaju neke ljude koji putuju da se nađu za Badnjak, let kasni i nastane panika, ali je sve u jedno pozitivnom, vedrom, božićnom raspoloženju'', objasnio je Grašo.

''Zahvaljući možda i Huljićevoj genijalnosti i naravno fenomenalnom Petru Graši, koji e to odlično otpjevao, ta pjesma se i ove godine vrti'', primijetio je Samir Milla.

I teško je zamisliti da će idući i svaki nadolazeći blagdani proći bez njih.

To su pjesme koje su uspjele i koje će nadići generacije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Martina Tomčić uživala s obitelji pa završila na hitnoj: "Bez lijekova trenutno ne mogu zamisliti život, ali mužić olakšava patnje"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hana Huljić nije mogla neopaženo prošetati Splitom, a snimljena je u zagrljaju bliskog muškarca!