Kako izgleda Božić u domu Elle Dvornik: ''Sad to što nisam imala iskaljujem na sebi, mužu, djeci...''

Blagdansko vrijeme jedno je od omiljenih i Elli Dvornik. O dekoriranju i prigodnim ukrasima razmišlja već u studenom, a kada zakoračimo u prosinac, počinje njezino tradicionalno darivanje putem društvenih mreža. Zašto uživa u darivanju te kako izgleda Božić u njezinu domu, saznala je Jelena Prpoš za IN magazin.

Kao i većina djece, i Ella je kao djevojčica vjerovala u Djeda Božićnjaka. Sve do jednog dana.



''Dok mi Djed božićnjak nije zaboravio staviti poklon pod bor. Ostao je u autu u Turbo limach vrećici. Onda sam shvatila da je moja mama Djed Božićnjak'', prisjetila se Ella.



Danas se u njegovoj ulozi i ona nalazi. I to ne samo dok daruje svoje kćeri, već i svoje pratitelje na društvenim mrežama. Od Djedice je, u šali kaže, zbog već tradicionalnog darivanja, takozvane AdventElle, još jača.



''Ja obožavam šoping, volim trošiti novac, kupovati prijateljima poklone'', kaže Ella.

Svake godine Ella i njezin tim velik trud ulože u blagdanske fotografije. Ovog puta inspirirali su ih filmovi Tima Burtona.



''Prošle godine radili smo Grincha pa je sve bilo u nekom Grinch svijetu, a ove godine odlučili smo otići malo mračnije'', rekla je Ella.



No za tmurno raspoloženje mjesta nema. I Elli je prosinac najljepše doba godine.



''Puno vrištanja, puno omota od poklona, igračaka, onda se igraju pet minuta i onda gledamo filmove. Ja sam glavna za bor. Bor je moja tradicija koju radim 1. 12., svake godine je drugačija. Charles koluta očima već kad krene 11. mjesec jer sam ja već u ukrasima'', priča Ella.



Pregršt ukrasa samo je jedna od razlika Ellina blagdanskog slavlja danas i onoga kada je bila dijete.



''Mama ode i kupi bor za sto kuna, imao si pet ukrasa. Kićenje je trajalo deset minuta. Moje kićenje sad traje tri dana. Plus, dva dana prije mi je rođendan, pa bih dobila samo jedan poklon. Sad to što nisam imala iskaljujem na svojoj djeci, mužu i sebi'', priča Ella.



Uz svu blagdansku strku i veselje, ipak si katkad poželi malo tišine i mira. To su joj, kaže, i glavne rođendanske želje.

''Kad sam bila manja, mislila sam da su ljudi s 30 jako ozbiljni. Ja se osjećam kao da glumim odraslu osobu, a i dalje sam dijete. Svi negdje zapnemo u 20-ima. Tijelo nam stari, a mi ostanemo zarobljeni u tom smežuranom tijelu'', kaže Ella.



S jednakim stavom, onim kako su godine tek broj, gleda i na 2023. Oprezna je kada razmišlja o onome što želi ostvariti u nadolazećoj godini, u nju ulazi bez točno određene liste želja i u svojem stilu kaže: "Idem bez očekivanja, pa što bude."

