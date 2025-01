Od Dubai čokolade do burgundy crvene: Koji su trendovi obilježili godinu iza nas?

Svaku godinu obilježe neki trendovi. U prethodnoj, tako se naveliko govorilo o Dubai čokoladi, ali i fritulama. Jedna boja zavladala je ulicama i trgovinama, a neke pjesme, zahvaljujući društvenim mrežama, bilo je nemoguće izbaciti iz glave. O čemu se radi, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

Prije nekoliko godina nepregledni su se redovi stvarali kako bi se kušala germknedla. Ove je godine slična situacija bila s Dubai fritulama te Dubai čokoladom. Ova je slastica brzo postala jedan od najvećih trendova u 2024.

Tajna je u kadaifu, u pistaciji i čokoladi.

Čokolada je stvorena u jednoj slastičarnici u Dubaiju, postala je prava zvijezda zahvaljujući platformama poput TikToka. Snimke oduševljenih korisnika učinile su je globalno prepoznatljivom, a upravo im se gore navedena kombinacija itekako sviđa. Protekla godina osobito je bila u znaku pistacija.



''Pistacije su doista vrlo zanimljive nutritivno, imaju veoma povoljan omjer masnih kiseline, imaju dominantno višestruko nezasićene i jednostruko nezasićene masne kiseline koje onda možemo prispodobiti s ostalim orašastim polodovima ali i sa maslinovim uljem što samim time može doprinositi zdravlju kardiovaskularnog sustava i samog srca'', objasnio je Nenad Bratković.



Društvene mreže poput TikToka i od jedne su ženke patuljastog nilskog konja napravile pravi hit. Njezin prvi objavljeni video u samo jednom danu skupio je više od 20 milijuna pregleda



Živi u zoološkom vrtu Khao Kheow, istočno od glavnog grada Bangkoka, te je postala hit na društvenim mrežama otkad su njezini čuvari počeli postavljati isječke njezina života na internet. Kad ne jede grožđe, valja se po podu ili kupa pod užarenim suncem Tajlanda.



"Pa, očekivao sam da će steći slavu, ali nisam očekivao da će biti ovoliko poznata. Mislio sam da će biti mali broj turista koji će je možda doći vidjeti i da će imati bazu obožavatelja. Ali ovo , to je sjajno jer imamo mnogo posjetitelja i zoološki vrt ostvaruje više prihoda, uključujući i više zarade za sve u zoološkom vrtu'', objasnio je Atthapon Nundee.

Zahvaljujući Tiktoku i neke su pjesme doživjele neočekivanu popularnost. Sabrina Carpenter sa svojom pjesmom Espresso pokorila je najprije TikTok, onda ostale društvene mreže. Na streaming servisima ova pjesma broji milijarde slušanja. A pratitelje su osvojili i Rose i Bruno Mars sa svojom pjesmom APT. Pjesme su inspirirale milijune TikTok korisnika da stvaraju vlastite video sadržaje uz njezinu glazbu, stvarajući viralne plesove, izazove i kreativne videouratke.



U svijetu ljepote sve je popularniji postao nekirurški lifting lica biorazgradivim nitima. Posljednji krik estetske medicine su biostimulatori dobiveni iz pastrve. Standardan je bio i botox, dok je filerima lagano odzvonilo.

Što se tiče modnih trendova - mob wife je istisnuo tihi luksuz i postao velik hit. Ova estetika crpi inspiraciju iz glamuroznog i prepoznatljivog izgleda žena povezanih s mafijaškim svijetom, posebno iz filmskih i televizijskih ostvarenja. Među bojama je prevladavala burgundy te od uzoraka leopard print.



''Nekako je autentičnost postala trend koji je u principu najbolji šta može bit. Nosit će se sve u čemu se osjećate dobro, ali ako govorimo o komadima, dobro je uložiti u zimski kaput u dobro odijelo u dobre cipele, dobru torbu, to su komadi za koje stvarno nemojte žaliti novca. Ako kupujete kaput on treba imati primarnu funkciju, lako za estetsku ali ona vas neće zaštitit od hladnoće, on treba štititi'', zaključio je modni dizajner Ivan Friščić.

Time se valja voditi i u 2025. godini.

