Od najljepše žene svijeta sve do glazbenih megazvijezda. Sarajevo Film Festival na svojem crvenom tepihu, u večeri otvaranja, ugostio je svjetsku i domaću kremu. U2 i Bono Vox publiku su doveli u ekstazu, a supermodel Christy Turlington očarala je bezvremenskom ljepotom. Prve impresije s festivala apsolutne legende ratnog izvještavanja Christiane Amanpour saznajte u prilogu IN Magazina.

Svjetske zvijezde okupirale crveni tepih Sarajevo film festivala!: "Koristili smo glazbu kako bismo se zaštitili, kao štit protiv svih mračnih sila"

Bono Vox i Sarajevo povezani su posebnom vezom. Legendarni frontmen U2-a ponovno je prošetao crvenim tepihom najvećeg festivala ovih prostora, koji je ove godine po 29. put otvorio svoja vrata. Svojim je prisustvom uveličao premijeru dokumentarnog filma "Poljubite budućnost“. Priča je to o sarajevskom otporu tijekom opsade grada 1990-ih, te poslijeratnom koncertu grupe U2, koji je bio proslava teško osvojene pobjede grada.

"Koristili smo glazbu kako bismo se zaštitili, kao štit protiv svih mračnih sila u svojoj glavi, no u Sarajevu je bjesnio rat, bili su usred svega toga i oni su koristili glazbu kao štiti protiv stvarnog zla", prisjetio je Bono.

Režiju filma potpisuje Nenad Čičin-Šain, a producirale su ga holivudske zvijezde Matt Damon i Ben Affleck. Među ostalima, u njemu se pojavljuje i novinarka CNN-a Christiane Amanpour, koja se tijekom ratnog izvještavanja iz Sarajeva suočavala s optužbama da je navodno izgubila neutralnost.

"Ovo je predivan grad u svakom pogledu. Privilegirana sam što je bio dio mojeg života toliki niz godina i što se mogu vratiti ovamo. Doista je emotivno. Ne znam jeste li gledali film, ali to je jedan komadić života, nije to cijeli rat, no ipak djelić o kojem čak ni ja nisam mnogo znala, dok sam boravila ovdje i pokrivala rat.

Bosanski narod bio je najvažnija karika otpora i pokazali su svijetu što znači oduprijeti se pod najgroznijom mogućom opresijom. Ponosna sam što sam dijelom moderne povijesti Sarajeva i što sam govorila istinu. Zapamtite! Ja sam govorila istinu kao novinarka!", poručila je.

Film je podržala i Christy Turlington, jedan od najpoznatijih supermodela 90-ih te osnivačica neprofitne organizacije Every Mother Counts, koja se bavi sigurnošću trudnoće i porođaja za majke. Plejade domaćih i svjetskih zvijezda na svojim ulicama, Sarajevo je prije 30 godina tek sanjalo. Tada je umjetnost njegovim građanima bila jedina svijetla točka u ratom rastrganom gradu, oko koje su se okupljali u podrumu Akademije scenskih umjetnosti, gdje je prije 30 godina osnovano prvo ratno kino Apollo.

"Bilo je to posebno vrijeme gdje je toliko ljudi dolazilo da da budu zajedno u ovom podrumu, da budu na sigurnom, da provedu vrijeme pričajući o filmu a nakon toga trče doma prije policijskog sata", prisjetio je Mirsad Purivatra.

Danas u njegovu srcu, slobodna publika punim plućima uživa u 235 filmova u 18 festivalskih programa.

"Stvorili smo najveći, najutjecajniji festival na kojem imate mlade ljude koji su krenuli s nama prije 30 godina i danas su neki od najvećih obećavajućih filmaša i profesionalaca u regiji i Europi", istaknuo je Mirsad.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Evo kako danas izgleda sin Michaela Schumachera, jako mu nalikuje, a ljubi ljepoticu s naših prostora!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Superjahta jednog od najbogatijih ljudi na svijetu viđena kod Dubrovnika, s njim je stigla fatalna zaručnica, ali i slavna Demi Moore?