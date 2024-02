Bio je žrtva vršnjačkog nasilja, a sad je zvijezda Tik Toka: Videi u kojima oponaša mamu bilježe milijunske preglede!

U srednjoj je školi bio žrtva vršnjačkog nasilja, a sad je omiljeno lice i zvijezda TikToka. On je Niko Čuturić i ispiraciju pronalazi u svojoj mami. Njegove objave u kojima je oponaša u različitim životnim situacijama, bilježe milijunske preglede i nasmijavaju cijelu regiju.

Ovo je Niko, 25-godišnji tiktoker koji se krije iza urnebesnih videouradaka, u kojima se može prepoznati gotovo svaka balkanska mama.

"Tik Tok je krenuo kao produkt moje dosade jer je faks bio gotov, posla nije bilo, a ja sam bio konstantno, baš konstantno doma, sam u svoja četiri zida i s mobitelom. Zapravo je to krenulo jako spontano jer je moja mama meni vječita sprdnja u mojoj glavi, jer ja nju stalno zezam, prije je ona mene, sad ja nju malo zezam. I nekako na kraju, ja sam sebi rekao, pa mogao bih ja nju malo na Tik Toku ispromovirati...'', priča Niko.

A što je mama rekla na to?

''Ona je meni rekla, a kome ćeš ti biti interesantan?! To je bila njezina jedina izjava'', rekao je Niko.

Čini se da mame ipak nisu baš uvijek u pravu jer je već prvi njegov video u rekordnom roku postao viralan.

''Mislim da je video o čišćenju imao pola milijuna pregleda u tri sata. Ja sam bio šokiran time, od kuda se ovo dogodilo. Ovo se događa celebritijima, ne ljudima poput mene. Dosadnim studentima. Osjećaj je bio neobičan, taj dan sam si bio malo poseban, vau, pola milijuna ljudi je mene viddjelo danas. Dobiješ malo neko samopouzdanje koje do sad nisi imao.'', priča Niko.

Niko je, nažalost, kao srednjoškolac bio žrtva vršnjačkog nasilja.

''Nisam imao puno prijatelja i bio sam bulijan od vršnjaka i tada sam bio baš jako nesretan i nisam se baš snašao u životu tada i sad nekako i sad živim ajmo to reći neki srednjoškolski san kada su ljudi možda malo popularniji, sretniji. Tako da kroz ovaj Tik Tok dobijam neku potvrdu - nisi ti toliko loš koliko si mislio da jesi ....", priča Niko.

Ne da nije loš, nego je fantastičan. I to ne kažemo mi, već neumoljive brojke. U samo sedam mjeseci Niko je na Tiktoku skupio više od 75 tisuća pratitelja, a broj pregleda njegovih videa broji se u milijunima.

Mame kad jedu, mame na moru, mame kod liječnika, mame kad putuju, mame usred noći - neiscrpan je Nikin izbor tema. No uvijek samo iz jedne osobe crpi inspiraciju. Sad već pogađate - svoje mame.

''Mislim, ja s njom hodam po gradu, po shopping centru i onda nešto izjavi, ima neku rečenicu od tri riječi i ja onako, evo mi videa. Ona je meni hodajuća insipracija. Ona samo priča, ja onako hvala ti na novom videu, hvala ti na ovome, tak da ona što god sirota kaže, ja napravim video od toga. Tako da ona mora paziti šta priča preda mnom. ", govori Niko.

Iako će njegovim pratiteljima svaki razvući osmijeh na lice, Niko ipak ima omiljen video. Nastao je kad je mamu vodio na koncert omiljene joj pjevačice Doris Dragović.

"Ukomponirao sam Doris Dragović u jako puno svojih videa i ljudima je to genijalno, jer jako puno mama obožava Doris Dragović i svi se pronađu u tome i baš kad čuju nju, vauuuu. To sam ja , to sam ja. Doris se još nije oglasila, ali evo volimo ju i dalje. ", kaže Niko.

No zato se ponovno oglasila Nikina mama. Ona koja se na početku priče upitala: komu će Niko biti zanimljiv?

''Sad kad je to postalo sve malo popularnije, kad ljudi stisnu follow i gledaju i komentiraju, njoj je to jako fora postalo. I osjeća se kao da je ona te videe izbacila, ali ne ja i kao da ona živi tu neku popularnost. I kad nekog sretnemo ona uvijek kaže: nisam ja toliko luda koliko vi mislite, hahah. ", ispričao nam je Niko.

No nisu li sve mame pomalo luckaste na svoj način. Izuzetak nije ni vaša novinarka koja se odmah prepoznala u sljedećem videu, a u kojem, možete vidjeti u prilogu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.