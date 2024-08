Hanka Paldum sasvim iskreno o muškarcu koji ju je oduševio, svi ga dobro znate: ''Odmah sam tražila njegov kontakt!''

Hanka Paldum u sedmom desetljeću, osim besprijekornim glasom, očarava i mladenačkim duhom te energijom. Kraljica sevdaha posljednjih se godina u potpunosti posvetila ulozi bake. Našoj Dorotei Filipaj otkrila je ima li u njezinu životu mjesta za novog muškarca te koja je tajna njezine posebne ljubavi sa Zagrebom.

1996. godinu u zagrebačkom Lisinskom Hanka Paldum pamtit će zauvijek. Na tom veličanstvenom koncertu dobila je titulu kraljice sevdaha i osvojila srca brojnih Zagrepčana.



''Ja sam Zagreb nekako uvijek voljela, uvijek mi je bio neka ciljna točka da se nekako dopadnem ti ljudima. Jer oni zaista rade selekciju, ne samo Zagrepčani već cijela Hrvatska. Oni rade selekciju, znaju šta vrijedi i znaju postavit svakoga na svoje mjesto tako da mi je bio cilj dopast im se'', smatra Hanka.

A u tome je svakako i uspjela. Osim besprijekornim glasom, ova legendarna sarajevska pjevačica plijeni pozornost i svojim izgledom.



''Ništa ja ne vježbam osim što sam stalno u akciji. Stalno sam aktivna, stalno sam u pokretu, uglavnom nemam vremena puno za odmor, ali to je priroda vjerojatno'', kaže.

Iza ove 68-godišnjakinje dva su braka, a treću sreću, ona ne želi i ne treba.



''Nemam više vremena za to, a niti volje. Jednostavno postoje neke stvari koje mene sad više privlače gdje ja svoje vrijeme trošim na ljude, na život, na neka moja humanitarna djelovanja. Za to mi treba vremena. A bogami kad je žena u braku, treba se posvetiti mužu, porodici...'', govori.

No muškarci joj i dalje redovito prilaze.



''Oni prilaze masovno. Ali ja njih dočekam kao majka, kao sestra, kao iskren prijatelj. Ali svakoga. Ne osjećam ja da meni muškarci prilaze kao ženi, kao objektu. Nego zaista mi prilaze s ljubavi i s poštovanjem''.

Miljenica publike svojim je glazbenim interpretacijama osvojila cijeli svijet, a postala je i uzor svojoj unuci Širin.



''Vrlo često moja unuka kojoj je sad 10 godina kad vidi koliko me opsjedaju mnogi, kako me uvažavaju, žele da mi ukažu poštovanje, da se samnom fotografiraju... kaže: nano, želim i ja bit pjevačica. Pa ne možeš ti to tako, ja bih voljela. Moraš pokazati sklonost. Ali ona jako lijepo slika, ide na satove violine.. Ali što će bit poslije, to sve zavisi od dragog Boga''.

Vjera i duhovnost važne su komponente njezina života, koje pokušava usaditi i u unuke.



''Djeca kao djeca, kao i sva ostala. Ovi danas interneti i tehnologija koja je uzela maha i usmjerava djecu, tu sam rigorozna. Prema tome, borim se koliko mogu da to doziram da se koriste tim pomagalima. Teško to ide, ali pokušavam da budem ispravna'', kaže.

Izvedbom njezine pjesme "Pamtim još" dobili smo pobjednika osme sezone showa Tvoje lice zvuči poznato, a Alen Bićević oduševio je kraljicu sevdaha.



''Nakon njegovog izvođenja tu večer, sutra, već tu noć dobila sam toliko poruka snimaka.. Ja gledam, otkud ja? Zaista, nevjerovatno. Haljina moja, frizura šminka.. sve ono, ja u prvi mah mislila da sam ja. Otkud ja tamo? Ja sam se oduševila. Odmah sam tražila kontakt s Alenom, uputila mu čestitike'', priča.

Tko zna, možda je ovo prvi korak neke zajedničke suradnje!

