Bajaga o šuškanjima da se povlači iz javnosti: "Mislio sam da ću se manje pojavljivat nakon toga"

Momčilo Bajagić svojim se pjesmama zauvijek upisao u srca obožavatelja. Na nastupe privlači publiku svih generacija, a da je tako bilo i proteklog vikenda u Zagorju, uvjerila se Dorotea Filipaj iz IN Magazina.

Bajaga i Instruktori ove godine slave 40 godina glazbenog djelovanja, a Momčilo Bajagić svakim nastupom privlači publiku od 7 do 77 te je tako bilo i proteklog vikenda u hrvatskom Zagorju.

Godine prolaze, a Bajaga i Instruktori ostaju. I tako posljednih 40 godina. Jubilarna proslava početne 84 traje 12 mjeseci, a na putu su neprestano. Tako su proteklog vikenda imali priliku nastupati kod spomenika Seljačkoj buni u Zagorju.

Momčilo je otkrio jesu li imali tamo prilike probati neke delicije.



"Dobro, probao sam. Nešto smo probali, ali super je ovdje, mislim lijep je ambijent, iako je mnogo vruće svugdje, ali nekako je više zelenila pa je lakše", rekao je Momčilo.

Za odmor od vrućina ovoga ljeta nažalost neće imati vremena, ali Bajaga kaže, rado se sjeti svojih godišnjih odmora na jednom od najljepših hrvatskih otoka.



"Ja sam često na Mljetu, ranije nisam bio skoro. Naravno da bih volio, samo nekad se uklopi, nekad ne", rekao je.

Na otocima je dobivao i najveću inspiraciju. Tako je primjerice, pjesma "Tišina" nastala na odmoru na Tajladu, nakon tropskog pljuska, uz pomoć walkmana sa snimačem.

"Znaš kako, ja sam stvarno uradio puno pjesama. I za sebe i druge, ako sam napravio možda 200 pesama u životu. Možda je 5 bilo trenutna inspiracija. Ali ako hoćeš da napraviš pjesmu, moraš sjesti za prazan papir i raditi svaki dan. Neki dan je malo bolji, neki lošiji", ptiznao je.

Za 6 godina, koliko je proveo u Ribljoj Čorbi, nije dao nijedan intervju, dok je s Bajagom i Instruktorima pred mikrofonom na tjednoj bazi. Koliko ih je do sada u 40 godina odradio?



"Ma mnogo stvarno, ali mislim ne idu mi na živce, ja to smatram kao neku obavezu koja ide uz muziku. Više volim da sviram nego da dajem intervjue, ali evo, s vama mi je bilo uvijek lijepo", kaže.

Komentirao je i napise da se nakon promotivnih aktivnosti turneje planira potpuno povući iz javnosti.



"Mi stalno radimo i to, ali ova godina zato što je jubilarna je baš natrpana, i mislim, to je ok što radimo za velike koncerte da se napravi reklama, ali sam mislio da ću se manje pojavljivat u javnosti nakon što prođe ova godina", priznao je.

Posljednji put u ovoj kalendarskoj godini hrvatska će ga publika moći vidjeti na najvećem koncertu u Areni Zagreb 19. listopada. Što očekuje od koncerta i što publika može očekivati?



"To je jedan od najvećih koncerata na turneji u 10 mesecu u Zagreb u u Areni i očekujemo dobar provod i dobru svirku. Čitava ova turneja dobro ide pa se nadam da će i ovo", rekao je.

Gitaru i mikrofon nije pustio od svoje 18-e, a čini se da ni neće tako brzo. Bliži se 65 godina, ima li naznaka za mirovinu ili to ne dolazi u obzir?



"Ja sam imao priliku kad sam bio predsjednik udruženja muzičara jaz rock i zabavne muzike BGa da Budiši Simiću jazz muzičaru dam plaketu za 60 godina rada. Mislim, nisam ga pitao koliko ima godina i on mi je rekao da u muzici nema penzije, da ljudi sviraju dok god mogu i dok god im to prija. A meni, fala Bogu, to prija", zaključio je Bajaga.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Jedna od najseksi Hrvatica objavila vruće fotke ispod tuša, prizori nisu za one slabog srca!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Đoković otkrio što je rekao princezi Kate na Wimbledonu, komentirao je i njezin izgled!