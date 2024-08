Lasagna otkrio detalje priprema za vjenčanje, evo i je li spremno odijelo: ''Nisam smio kupiti normalno nego...''

Oborivši rekord na Špancirfestu, Baby Lasagna sinoć je koncertom u Varaždinu oduševio čak 25 000 posjetitelja! Ludnica oko tog talentiranog glazbenika se ne stišava. Kako se on s tim nosi, ima li uopće vremena planirati vjenčanje te što publika može očekivati od 3 rasprodana zagrebačka koncerta, Marko je otkrio našoj Dorotei Filipaj za In magazin.

U gradu u kojemu je studirao, Baby Lasagna sinoć je održao izvanredan koncert. Oborivši rekord od 25 000 posjetitelja varaždinskog Špancirfesta, još je jednom potvrdio opravdanu titulu miljenika Hrvata.

Uz koncertnu ludnicu, Marko piše i nove pjesme. Ovoga petka izlazi dugoiščekivani singl.



Teaser koji je objavio na društvenim mrežama, dosta je zaintrigirao obožavatelje.

''U biti ja ne nosim lijes, ja sam u lijesu, to se ne vidi iz onog kadra. Bit će sprovod, eto to sve smijem reći'', otkrio je Lasagna.

Je li zaručnica Elizabeta sudjelovala u izradi ovog videospota, kao i ostalih?

''Pa da, ja sam samo rekao da želim sprovod, ona je sve ostalo napravila. Bila je capo de tutti capi kao i u svakom vizualnom aspektu Baby Lasagne. Ona je sve režirala i napravila, ja sam svirao okolo'', rekao je te dodao:

''Mislim da je to posebno što smo takav par, ja audio ona vizualno i onda se to spoji i imaš Baby Lasagnu'', smatra glazbenik.

Je li teško odvajati poslovno od privatnog?

''Za sad nam posao još nije tako ozbiljan bio da to moramo odvajati, u smislu mi smo to radili prije BL, režirali smo spotove, izmišljali, tako da je nama ovo normalno, prirodno, samo sad zaradimo nešto dok to radimo i to je to'', kaže.

Ove dvije umjetničke duše u vezi su više od 3 godine, a 28-godišnju Elizabetu Ružić Marko je i zaprosio.



Kako teku pripreme za vjenčanje?

''Uff da budem iskren, malo sam izdvojen od njih. Obavim što mi se kaže da moram, ali su.. teku, idu. Malo će bit panika vjerojatno jer smo stvarno puno zauzeti pa manje stignemo. Ali imamo pomoći od obitelji, prijatelja tako da idu dobro, ja mislim'', otkrio je.

Je li odijelo spremno?

''Ne. Nije još spremno, nisam smio kupiti normalno odijelo nego neko posebno, pa sam morao ići šiti. Tako da se sad šije'', kaže.



Ispred njega su, osim vjenčanja, 3 rasprodana koncerta na Šalati. Hoće li prije toga izaći album?

''Ne, ipak neće tako biti. Ja sam to planirao nekad prije tako, ali nećemo još izbaciti album prije Šalate. Izdat ćemo još jedan singl, ali uglavnom bit će dovoljno pjesama da se publika može zabaviti i donosimo jedne predivne goste koje sam prije najavio za koje mislim da će oduševiti zg publiku'', govori Lasagna.

Četiri su mjeseca prošla od njegova nastupa na Eurosong pozornici, kada je osvojio, čini se, cijeli svijet.



''Mislim da u medijskom prostoru nije hype kakav je bio, sigurno nije. Dok smo bili na Eurosongu, nekako svaki dan imam osjećaj da smo bili na TV-u. Sad više nismo. Ali obožavatelji, ljudi koje me prate, imaju isti entuzijazam, imam osjećaj, kakav su tada imali'', smatra.

A svi Baby Lasagna entuzijasti neće ostati razočarani glazbenom poslasticom koju je Marko za njih pripremio ovoga petka!

