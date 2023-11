Antonia Dora Pleško skupila hrabrost i odlučila podijeliti nepoznate detalje iz svog života: "Još nisam dovoljno došla sebi nakon svega toga"

Pjevačica Antonia Dora Pleško pokrenula je vlastiti podcast. U njemu prepričava situacije koje su dosad bile nepoznanica iz njezina života. Borba s napadajima panike, gubitak voljene osobe ili pak iskustva s vršnjačkim maltretiranjem, samo su neke od tema o kojima je progovorila. Zašto se odlučila upravo na audio podcast, što njime želi postići te što si je poželjela za 25. rođendan, otkriva Hrvoje Krolo u IN Magazinu.

Malo prije 25. rođendana, pjevačica Antonia Dora Pleško, odlučila je skupiti hrabrosti i pokrenuti vlastiti podcast u kojem će ogoliti dušu. Kako kaže Pleško, prvenstveno iz razloga da netko tko se možda bori s istim problemima kao što je i ona, shvati da uvijek postoji svijetlo na kraju tunela.

"Toliko sam htjela pričat o svemu što me u životu mučilo i što sam prošla, ali i dati savjete kroz svoje situacije. Ali da sve to bude baš kako se zove i podcast 'Bez filtera', iskreno. Odlučila sam se za audio podcast iz razloga da ne želim biti fokusirana na kameru i odmah mi je to drugačiji pristup. Iskreno ja sam tu bez šminke u tuti na kauču ili gdje bilo i pričam iz srca kao što bi da je netko pored mene", priča Antonia Dora Pleško.



U podcastu Antonia je otkrila mnoge situacije iz njezina života koje nikada prije nisu javno izgovorene. Dotaknula se i djetinjstva za koje mnogi misle kako je uvijek bilo sretno, no pjevačica ističe da se borila i s problemom koji muči mnogu djecu, a to je vršnjačko maltretiranje.

"Bila sam dijete koje je stvarno bilo izloženo od malih nogu medijima, svaka moja stvar je bila javno eksponirana, bila sam često maltretirana od strane svojih vršnjaka, onda doživjela i javni prekid, tako da je svega tu bilo previše i zapravo nikad nisam o tome sjela i propričala", kaže.



Najteže joj je bilo priznaje pričati o gubitku voljene osobe, u njezinu slučaju u kratkom periodu izgubila je oca i strica za koje je bila jako povezana.



"Smatram da ja još nisam dovoljno došla sebi nakon svega toga. Nekako sam predobro to prihvatila, skoncentrirala sam se na skroz druge stvari – sprovode, hoće li biti svi tatini prijatelji. Cijela sam bila u toj organizaciji da sam zaboravila tugovat. I to mi je došlo na naplatu koji mjesec nakon kad sam bila u Meksiku. Uspjela sam i to preživjet, tu sam gdje jesam, fale mi, ali moj život ide dalje. Oni su tu sa mnom, oni su moji anđeli čuvari", ističe Antonia.



Otvoreno je Antonia pričala i o borbi s napadajima panike ali i obradila temu intuicije. Voli naglasiti kako sve o čemu priča je iz osobnog iskustva i ne savjetuje svoje slušatelje jer nije psiholog. Nedavno je simpatična pjevačica proslavila 25. rođendan s prijateljima na otoku Hvaru, a sebi je poželjela:



"Zdravlje, jer sam hipohondar i zdravlje mi je najbitnije. Sreću, mir, ljubav, dobre i kvalitetne pisme i super suradnike i da smo svi sretni i veseli i da je to to."



A mi se pridružujemo čestitkama i da nas Antonia još dugo iznenađuje s novim pjesmama ali i zanimljivim podcastima.

