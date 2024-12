Andrea Šušnjara odradila je svoj prvi solo nastup nakon što je napustila Magazin: ''Opet imam tremu!''

Nakon izlaska iz grupe Magazin, Andrea Šušnjara u Splitu je odradila svoj prvi solo nastup. Splitska pjevačica publiku je počastila i novim singlom ''Ja bi još''. Kako se Andrea snašla u solo vodama te što ističe kao svoju pogrešku, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Split je dočekao Andreu Šušnjaru raširenih ruku na njezinu prvom solo koncertu. Energija, emocije i glazba spojili su se u nezaboravnu večer, koja je još jednom dokazala da je Andrea hrabro zakoračila u novo poglavlje svoje karijere.



''Nakon ne znam koliko godina imam ponovno tremu. Naime, zadnjih nekoliko godina s grupom Magazin uopće više nisam osjećala tremu i pitala sam se je li sve u redu sa mnom i jesam li živa'', priznaje.



Andrea i publika pjevali su uglas najveće hitove, a nakon godina provedenih u Grupi Magazin, Andrea je napokon dobila priliku predstaviti se u potpuno novom svjetlu.



''Ja pošto sam bila 14, 15 godina primorana uvijek iste pjesme pjevati i nisam smjela ništa ubaciti ili izbaciti ili ne daj Bože otpjevati neku tuđu pjesmu, jer je Magazin poznat po tome da pjevaju isključivo svoje pjesme. Sad kad sam izišla iz benda i našla se na probama ja sam bila ko dijete u dućanu sa slatkišima – ko Alisa u zemlji čudesa. Ja sam ih natjerala da skinu ovu, onu, tako kad smo išli svirat shvatila sam da imamo 4 sata programa'', priča Andrea.



Njezin prvi solo singl "Ja bi još" naišao je na fantastične reakcije publike, no iza njega se krije i zanimljiva priča. Budući da je svoj stari YouTube kanal sa stotinama tisuća pretplatnika poklonila Grupi Magazin, Andrea je morala izgraditi novi, od nule, a to je bilo izazovnije nego što je očekivala.



''Onda smo u tri dana otvorili taj kanal i naivno sam pustila pjesmu međutim to nije išlo tako. Prvo sam trebala dokazati da sam prava Andrea Šušnjara pa me youtube na 24 sata zamrzao i ništa nije teklo kako sam ja zamislila i zove me sutradan Tonči Huljić na telefon i kaže - pa di ti je pjesma? Ne mogu je naći na youtubeu? I stvarno nitko je nije mogao pronaći, eto i to sam sad naučila. Tako da sam startala doslovno od nule tako da ću i to gradit 14, 15 godina i valjda ću doći do tog nivoa di sam bila'', priča.



Andrea priznaje da je izlazak iz grupe bio hrabar potez, ali i izlazak iz njezine zone komfora. No, uz potporu obitelji Huljić, i dalje osjeća sigurnost u svojim odlukama.



''Tonči je mene nekako i kroz ovaj Magazin sve pustio samu, on je to u početku postavio na noge i kad je vidio da to sve lijepo funkcionira on je rekao - evo tebi to lijepo mala pa ti to radi. Tako i sada, naravno on je uvijek tu za neki savjet i ja ga mogu bilo kad zvat za bilo šta, ali on zna da ja to sve sama rješavam'', govori.



Iako se čini kao da sama korača dalje, Andrea priznaje, da ne bi ništa mogla bez velike podrške koju prima svakodnevno.



''Moram priznat da oko sebe imam dobre prijatelje, dobar tim ljudi tako da nikad nisam hvala Bogu sama. Tu je i dečko na kojeg se mogu oslonit tako da mi uvelike uvijek pomaže'', kae.



Pronašla je ono što joj je najvažnije – publiku koja je prati sa srcem i koja željeno iščekuje iduće koncerte na kojima pjevačica jamči zabavu za pamćenje.

