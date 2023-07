Andrea Šušnjara progovorila o mogućem odlasku iz grupe Magazin: ''Mislim da dolazi vrijeme da okrenem noviju stranicu''

Omiško ljeto započelo je u punom sjaju, spektakularnim koncertom kultne grupe Magazin. Omišani i njihovi gosti uživali su u bezvremenskim hitovima koje ova grupa već generacijama poklanja svojim obožavateljima. Andrea Šušnjara je za kamere In magazina progovorila o odlasku iz Magazina, ljubavnom statusu, ali i šalje poruku svima koliko je važno brinuti se o vlastitom zdravlju. Više donosi naš Hrvoje Krolo.

Jedna od naših najdugovječnijih grupa – Grupa Magazin, ponovno je oduševila publiku koncertom u gusarskom gradu Omišu. Početak koncertne sezone otkriva pjevačica Andrea, nije mogao bolje započeti, iako napominje, bit će ovo dugo ljeto.



''Ja više ne znam ni kad idem leći, ni di idem leći, ni di se budim, moram provjeriti na rasporedu u kojem sam gradu, aha tu sam. Ljeto je tek krenulo, a ja sam toliko koncerata odradila da se osjećam kao da je ljeto pri kraju. Ja se nadam da će ovo malo glasa šta mi je ostalo izdržat ljetnu turneju.'', priča Andrea.



''Kokolo'', ''Ako poludim'', ''Maslačak'', ''Kemija'', ''Žena, a ne broj'', samo su neke od pjesama s kojima Magazin uvijek iznova osvaja publiku. U grupi koja je nastala 80-tih godina, Andrea se u pjevačkoj ulozi zadržala najviše od svih dosadašnjih pjevačica i samo za naše kamere otkriva je li vrijeme za solo karijeru.



''Ja sam službeno najdugovječnija pjevačica. 13 godina sam podredila cijeli svoj život Magazinu, nisam se uspjela baviti dodatnim poslovima, sve je samo Magazin – Magazin. Mislim da dolazi vrijeme da okrenem noviju stranicu, da se okrenem sama sebi.

Je li to ekskluzivno najavljujemo odlazak ili?

''Nije sad - sad odlazak, ali mislim da će se dogoditi'', priznala je Andrea.

Glazba će i dalje ostati njezina prva ljubav?

''Glazbom se namjeravam baviti do kraja života odnosno dokle me zdravlje služi i dok mogu. Do kraja godine ćemo odraditi sve obaveze koje imamo, a od sljedeće godine ćemo ponovo popričati'', zaključila je Andrea.



13 godina, Andrea uz Magazin, vlada hrvatskim glazbenim nebom i priznaje pjevačica, kako će joj kada dođe trenutak odlaska ipak biti teško. No ukoliko stigne njezina nasljednica dočekat će je raširenih ruku.

''Bi, mogla bi je zamisliti. Nemam tih nekih ljubomornih trenutaka. Rado ću pomoći tko god dođe na moje mjesto, ja ću mu uskočiti, pomoći. Sve što treba tu sam'', rekla je Andrea.



A možda upravo jednog dana i novoj pjevačici Magazina udijeli savjet, koji bi da može vratiti vrijeme, sada poručila i sebi prije 13 godina kada je prvi put zapjevala s grupom.



''Nisam napravila ništa u životu čega bi se trebala sramiti ili da bi nešto drugačije napravila, iza svega stojim. Rekla bi - samo hrabro, jako i samo naprid i ne daj se'', zaključila je.



Andrea je poznata kao i osoba za koju ne postoji tema o kojoj se ne može razgovarati. Upravo to publika kod nje prepoznaje i cijeni. Pogotovo što je među prvima otvoreno pričala o svojem zdravlju i važnosti brige o sebi.

''Drago mi je da je sada sve više i više poznatih priča i o bolesti i o nekakvim privatnim problemima, stvarima koje su se prije krile. Sve je ispred kamera bilo savršeno, a iza raspad sistema. Sad se to tome više priča tako da curice i mlade žene vide da nije sve uvijek savršeno, imamo svi celulit, imamo zdravstvenih problema, svi se borimo na svoj način i to je sasvim normalno i prirodno'', zaključila je.



Iako je napomenula, kako ovo ljeto nastupaju skoro svakog dana, postavlja se pitanje – ima li Andrea vremena za ljubav?



''Ovo ljeto neće biti vremena ni za ljubav, ni za kupanje ni opuštanje, ali nadam se krajem 9. da ću negdje otputovati, pobjeći, pa tko zna u neke nove avanture'', rekla je.



Za sada će odmor ipak malo pričekati, jer Magazinska koncertna sezona nastavlja u punom jeku.



