Osvanule prve paparazzo fotografije princa Harryja i malene Lilibet, na njegovoj mezimici svi su odmah uočili dobro poznat detalj!

Princ Harry i njegova kći Lilibet prvi put su snimljeni zajedno u javnosti i to na proslavi Dana neovisnosti u Montecitu.

Princ Harry pojavio se u javnosti po prvi sa svojom kćeri, malenom Lilibet, a zajedno su snimljeni na paradi povodom američkog Dana neovisnosti u Montecitu.

Paparazzi su ih uhvatili kako šeću bez Meghan Markle i malenog Archieja pa se pretpostavlja kako je to bio njihov solo izlazak. Lilibet je bila odjevena u bijelu haljinu s plavim cvjetićima, bijele čarapice do koljena i crvene cipelice, a kosu je imala skupljena u dva repića. Harry je pak pokušao proći neprimjećeno ispod šilterice i sunčanih naočala, ali to mu nije pošlo za rukom.

A ono što su obožavatelji kraljevske obitelji odmah uočili, su upravo Lilibetine crvene cipelice, a koje su identične onima koje je Harry kao dječak nosio na jednom od obiteljskih portreta. Točnije, riječ je o fotografiji iz 1986. godine na kojima su prinčevi Harry i William, kralj Charles i pokojna princeza Diana.

Fotografije pogledajte OVDJE.

A dok je Harry svojoj dvogodišnjoj mezimici pokazivao paradu, njegov otac, kralj Charles, pripremao se za jedan od najvažnijih trenutaka svoje vladavine, drugu krunidbu u zemlji koju je njegov voljeni drugi sin nekoć zvao domom.

Naime, kralju Charlesu i kraljici Camilli odana je počast na prestižnom događaju u katedrali St. Giles, kojem su nazočili viši članovi kraljevske obitelji, ali ovaj put bez Harryja.

On je prisustvovao očevoj službenoj krunidbi, prvoj u Ujedinjenom Kraljevstvu u dugih 70 godina, ali se vratio u SAD samo nekoliko sati nakon svečanosti kako bi proslavio rođendan svog sina Archieja, koji je bio na isti dan.

