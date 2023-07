Harry i Meghan snimljeni su prvi put nakon što su izbačeni iz svog kraljevskog doma, u koji su uložili 2,4 milijuna funti, evo kakvog su bili raspoloženja!

Princ Harry i Meghan Markle snimljeni su nasmiješeni u Santa Barbari, i to nedugo nakon što se pročulo da su izbačeni iz Frogmore Cottagea, koji im je na korištenje ustupila kraljica Elizabeta povodom njihova vjenčanja.

Princ Harry i Meghan Markle snimljeni su u javnosti prvi put nakon što se pročulo da su i službeno izbačeni iz svog britanskog doma Frogmore Cottagea.

Paparazzi su ih uhvatili kako se drže za ruke i smiju se dok su napuštali jednu poslovnu zgradu u Santa Barbari u Kaliforniji. Nije poznat točan razlog zbog kojeg su tamo bili, ali u kompleksu se nalazi nekoliko tvrtki, uključujući studio za karate, frizerski salon, studio za pilates i Self Inquiry Life Fellowship, koji promovira višu jogu i himalajsku meditaciju.

Bio je to prvi put da je par, koji je bio u pratnji neidentificiranog muškarca, za kojeg se pretpostavlja da je član njihova osiguranja, viđen u javnosti otkako su i službeno napustili kućicu na zahtjev kralja Charlesa, no čini se kako im to nije pokvarilo raspoloženje.

Kućica, koju su oni obnovili, vlasništvo je Krune, a bila je njihovo posljednje preostalo uporište u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kralj ih je izbacio iz Frogmorea, koji su preuredili za 2,4 milijuna funti i koristili samo šest mjeseci, a obavijestio ih je o tome samo nekoliko dana nakon što je Harry kritizirao obitelj u svojoj knjizi "Rezerva".

"Možemo potvrditi da su princ Harry i Meghan Markle napustili Frogmore", rekao je dužnosnik kraljevskih financija Michael Stevens u povodu objave godišnje potrošnje monarhije, a Palača je odbila reći tko bi se mogao useliti u kuću.

No prema pisanju britanskog tiska, Charles želi da njegov brat Andrew napusti mnogo veći Royal Lodge na imanju Windsor kako bi se smjestio u Frogmore Cottage.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša bivša voditeljica pokazala tijelo u badiću: "Je l' postoji savršenija žena od tebe?"

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Čudno lice Toma Cruisea opet je sve o čemu se priča, pogledajte prizore koji su zapanjili sve koji su vidjeli ove njegove najnovije fotografije!