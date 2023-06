Internetom se proširila fotografija životopisa Meghan Markle koji je imala prije nego je postala vojvotkinja, evo kojim je vještinama vladala!

Na društvenim mrežama proširile su se fotografije životopisa Meghan Markle koji je vojvotkinja davno koristila kod prijava za poslove, evo koje su bile njene vještine i iskustva.

Za razliku od ostalih članova kraljevske obitelji, Meghan Markle osoba je kojoj je, prije nego je postala vojvotkinjom, za poslove osim imena trebao i životopis.

Iako je bila vrlo uspješna glumica i nosila dobar imidž, Meghan se prije petnaestak godina nije ništa posebno razlikovala od ''običnih smrtnika'', a svima je poznato da svoj životopis volimo malo ''popeglati'' kako bi se predstavili u što boljem svjetlu.

Isto je činila i Meghan, a fotografije njenog starog životopisa sada kruže društvenim mrežama. Evo koje je vještine Markle tada smatrala da ima te kojim se iskustvom mogla pohvaliti.

Nije poznato kada je životopis prvi put korišten jer na njemu nema datuma, ali čini se da je bio prije njezina angažmana kao hostese u emisiji ''Deal or No Deal'' u kojoj se prvi put pojavila 2006.

Posljednja navedena uloga bila je njezina prva profesionalna filmska uloga u kojoj je glumila Natalie "Hot Chick"' u filmu s Ashtonom Kutcherom iz 2005. ''A Lot Like Love''.

U životopisu su navedene njena boja očiju, visina i težina u to vrijeme, otkrivajući da je bila visoka 170 centimetara i težila 52 kilograma, a njezina kosa i oči opisane su jednostavno kao smeđe.

U vrijeme kada je dokument tiskan, Meghan je imala samo nekoliko uloga na TV-u, uključujući pojavljivanje u dvije epizode u ''Općoj bolnici'' 2001. gdje je glumila medicinsku sestru po imenu Jill, te ulogu u CBS-ovoj znanstveno-fantastičnoj pravnoj drami ''Century City'' 2004. gdje je glumila gošću na zabavi po imenu Natasha.

Prije ovih angažmana njezino je iskustvo bilo mnogo ograničenije, uključujući glavne uloge koje je igrala dok je studirala na Sveučilištu Northwestern i pojavljivanje na ''Nick News W5'' kad je imala 11 godina.

Postojao je i odjeljak u životopisu koji je navodio kazališne uloge, koje su uključivale uloge u ''Annie'', ''Into The Woods'' i ''Stepping Out''.

Meghan je imala oko 24 godine kada je napisala ovaj CV.

U odjeljku koji je sadržavao posebne obuke koje je prošla, Meghan je najbrojala tečajeve u disciplinama od TV/filma do glazbene komedije i glasa za nastup.

Pod ostale vještine navela je da tečno govori francuski i španjolski, njezino plesanje i vještine kickboxinga.

A kako je životopis izgledao možete pogledati OVDJE.

Korisnica Facebooka koja je podijelila ove uvide u njezin prošli život, otkrila je nije mogla nagovoriti agenciju da je zaposli jer je imala bodova skupljenih na životopisu.

''Bilo mi je zadovoljstvo upoznati ljupku Meghan Markle nekoliko puta kao agenticu, ali dovoljno smiješno je da nisam uspjela natjerati agenciju da je uzme zbog premalo bodova'', pisalo je u opisu fotografije CV-a.

Osoba je dodala i da je Meghan nastavila zvati unatoč nedostatku iskustva.

''Danas sam se pitala radi li njezina stanica još uvijek?'' pisalo je još uz dodatak i da su cijelo vrijeme imali neki čudan osjećaj vezan uz nju te su joj životopis držali kao dokument u mobitelu.

Do 2006. imala je je više manjih uloga na TV-u, pojavljujući se u epizodi ''The War at Home'', filmu ''Deceit'' i epizodi ''CSI: NY''.

Kasnije te godine dobila je stabilniji angažman kao djevojka s aktovkom u showu ''Deal or Deal'' o kojem je kasnije pričala kao vrlo lošem iskustvu.

A jedno je sigurno, otkako je postala vojvotkinjom, Meghan ovakvi dokumenti više nisu trebali, a hoće li svoj životopis morati nadopuniti i popraviti nakon odluke da se ona i princ Harry miču od kraljevske obitelji, preostaje nam vidjeti.

