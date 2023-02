Ana Sasso sasvim iskreno o vremenu kad je bila misica: ''Imam lijepih uspomena, ali i jedno breme ružnih stvari...''

Uz Anu Sasso odmah se veže i Split, iako bivša miss Jugoslavije već godinama živi u Samoboru. No dolaske u rodni grad ne zaboravlja pa smo je ondje sreli na tretmanu za uljepšavanje. Kako izgleda njezin život na sjeveru Hrvatske, zašto je htjela u tajnosti se vjenčati s dugogodišnjim partnerom Hrvojem Tomasovićem te žali li što nije ostvarila glumačku karijeru, saznajte u prilogu In magazina!

Prije više od četiri desetljeća, Ana Sasso se u Londonu predstavila svijetu i ušla u top 15 najljepših žena na izboru za Miss svijeta. Splićanka je tada očarala sve, no priznaje, nikada se nije osjećala da je dio modnog svijeta.



"Nisam nikad gledala na sebe kao miss, vjeruj mi. Ja sam se otimala tim nagovaranjima da uopće idem na taj izbor. Imam jako lijepe uspomene iz tog vremena, ali isto tako imam to jedno breme ružnih stvari koje su se eto meni, a znam da se i nekim drugim curama koje su imale titulu događaju. Što je normalno, ljudi izmišljaju i pričaju.", govori Ana Sasso.



No ono što je neupitno jest da i danas, dvadeset godina nakon toga, Ana itekako mami poglede svojim besprijekornim izgledom. Zdrav život, tjelovježba i dobri geni su, priznaje, zaslužni što i u šestom desetljeću izgleda mladoliko. Iako nije čest gost kozmetičkih salona, poziv prijateljice Biljane Mančić nije mogla odbiti. Naime, u pitanju je uređaj za pomlađivanje kojem ne odolijevaju ni svjetske zvijezde.



" Od Kim Kardashian, Eve Longorie, Lindsay Lohan, Jessica Simpson. Funkcionira na način da se pokreće kolagen i zateže se koža.", priča Biljana Mančić, poduzetnica i bivša Miss Universe.



"Kao mlada bila sam opterećena, kao dobila sam tu titulu pa ja moram izgledati dobro, pa moram ovo - ono. Onda sam shvatila da ne moram ništa da sam ja - ja. Ono što nosim u sebi je bitnije nego ta vanjština. Ne valja biti opterećen izgledom, to je stavka gdje ljudi i rade gluposti kad su opterećeni toliko. Bože moj priroda je da starimo, da možemo nešto malo popravit, zašto ne.", govori Ana.



Sasso priznaje da se u svim odlukama vodi srcem, pa tako i poslovnima, kaže, nije mnogo griješila, a iz svake situacije se trudila nešto naučiti. Osim mode i glazbe, čime se bavila, Ani je bila ponuđena i inozemna glumačka karijera, no u ranim dvadesetima na neke stvari ipak nije mogla pristati.



"Da se moram slikati u toplesu na nekoj jahti. Moja prva misao je bila - da mene tata, mama, obitelj gleda u toplesu, nema šanse. Još u ono vrijeme, to su bile 80-te godine. Ja sam odmah reagirala da nema šanse. S današnjeg aspekta kad vidim, ponekad mi bude žao, ali opet s druge strane volim što nisam jer to je jedan svijet u kojem se ljudi jako brzo pogube i mislim da me dragi Bog sačuvao da uopće ne budem u tome.", priča Ana.



Splitska misica sada živi mirnim obiteljskim životom u Samoboru, a vijest koja je svojedobno uzbrkala javnost je ta da je u tajnosti sklopila brak s dugogodišnjim partnerom kirurgom Hrvojem Tomasovićem.



"Ljudi kad žele nešto sakriti - mogu to sakriti, vjeruj mi. To su samo priče, tajno, a onda osvanu negdje slike, to su gluposti. Ja ti ne volim ništa raditi pompozno, da cijeli svijet zna. Stvari koje želim da ljudi znaju, znat će. Ono što što ne želim da znaju neće znati, ja sam tako oduvijek funkcionirala i pazim.", priča Ana.



Život daleko od javnosti provodi brigom o obiteljskom domu, a uloga supruge, kako kaže, bez lažne skromnosti, pristaje joj savršeno.



"Odlična sam, ali to moraš pitat njega, stvarno sam kućanica. Ja sam zaista osoba koja voli da je sve oko nje na svojem mjestu. Da se zna gdje, šta, kako. Možda sam naporna recimo Hrvoju i tati koji trenutno živi s nama ali ja sam jednostavno takva i volim red i volim uredno.", govori Ana.



No ono što Ana manje voli jest medijska pozornost, priznaje da je oduvijek bila takva i nikad se nije priviknula na to. Ipak, IN magazinu nije mogla odoljeti.

"Ja sam ti osoba koja uvijek voli biti u pozadini. Ja ti i sad imam problem s kamerom haha. Ja sam uvijek imala glavobolju poslije kad čitam. Il je naslov, ili izvuku nešto iz konteksta i onda sam sebi rekla više ja to ne želim da imam glavobolju. Zaista odbijam sve, to su rijetke situacije tipa ovo sada da sam stala pred kameru i nešto pričala više nego što moram."



Nadamo se da neće ponovno proći mnogo vremena da Ana ponovno odluči sjesti pred našu kameru jer ona zaista ima mnogo toga zanimljivog za ispričati.

