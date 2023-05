Splitska glumica i suprug psihijatar pred našim su kamerama otkrili nepoznate detalje o svojoj ljubavi: ''Bilo je naravno i ružnih trenutaka i neugodnih...''

Poznata splitska glumica Ana Gruica i njezin suprug, psihijatar Boran Uglešić, dali su prvi zajednički intervju za In Magazin. Bračni par je našem Gordanu Vasilju otkrio javnosti nepoznate detalje o njihovoj ljubavi.

Obično kažu kako ljubav i posao ne idu zajedno, no priča poznatog para Gruica - Uglešić dokazuje suprotno. Uspješno su spojili jedno i drugo:



''Znači ovdje od svakog grama zemlje koji je vani, svake vide, svakog računa, svakog knjigovodstva, svakog kolača, kave, to je sve njena zasluga i mi smo tim, mi smo ovo otvorili skupa i bez nje ove priče ne bi bilo'', započeo je razgovor psihijatar Boran Uglešić.



''Mislim da je obitelj Gruica ipak nešto donijela obitelji Uglešić u dotu, a to su red, rad i disciplina'', nadovezala se Ana Gruica.

Između ostalog poznati splitski psihijatar bavi se i rješavanjem problema pretilosti:



''Ja mislim da sa punim pravom možemo reći da su psihijatri jedini ljudi koji mogu gledati debljinu s oba aspekta, znači kao posljedicu psihičkih poremećaja, nuspojava lijekova, a s druge strane, ono što je puno bitnije, da debeli ljudi nažalost imaju niz psihičkih smetnji.'', rekao je Boran Uglešić.

A iza svakog uspješnog muškaraca pokazalo se i u ovom slučaju stoji jednako tako uspješna i sposobna žena:



''Našli smo se i u dobru i u zlu. Bilo je naravno i ružnih trenutaka i neugodnih, ali smo to uspjeli sve nekako prebroditi razgovorom, pričom. Imamo predivnu djecu, predivne familije, funkcioniramo zajedno.'', ispričala je Ana.



''Da vam ja skratim priču. Znači, ono što vidite u medijima i ono što mediji prenose, mi smo i sretniji i zadovoljniji i ljepše živimo nego što vidite u medijima.'', dodao je Boran.

Skladan par će u kolovozu proslaviti petu godišnjicu braka, a zaljubljeni su kao prvog dana. Iako su dugo godina bili poznanici - ljubav im se dogodila naknadno.



''Ja sam možda karakterno onako malo povučeniji, možda malo zatvoreniji. Ali nekako smo se stvarno nadopunili. Ona ima sve što ja nemam, ja imam sve što ona nema'', govori Boran.

Ana je ponosna što se njezin 7-godišnji sin Marat Ivan, kojeg ima iz bivše veze s putopiscem Hrvojem Šalkovićem i Boranova 20-godišnja kći Antonia odlično slažu. Ovaj bračni par nam je potvrdio kako i sa Šalkovićem imaju dobar odnos pa tako Maratove rođendane i ostale prigode slave svi zajedno.



''Nisam izašla s tom pričom da bih se hvalila kako smo u dobrim odnosima nego kako bih pokazala svim ljudima, da je moguće biti normalan, civiliziran, čak i u slučaju kad roditelji nisu zajedno. Najvažnije je da je dijete nasmijano i da je dječja sreća na prvom mjestu i kad to ljudi shvate i ne budu sebe stavljali na prvo mjesto nego dobrobit djeteta, onda nećemo gledat kojekakve sapunice.'', objasnila je Ana.



''I koliko god to izgledalo komplicirano jako je jednostavno, samo treba otvoriti dušu, malo maknuti ove blokade u mozgu, maknuti primitivizam i staviti u fokus dijete, njegovu sreću i veselje i onda je sve jednostavno.'', zaključio je Boran.

Potpisujemo!

