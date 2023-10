Alka Vuica otkriva je li ljubav prema Zdravku Čoliću bila više od obične simpatije: ''Svima je on bio crush...''

Alka Vuica umjetnica je koja je osvojila srca na glazbenoj i modnoj sceni. Na reviji Elfsa izgledala je sjajno i još jednom pokazala kako su, u njezinom slučaju, godine samo broj. Je li njezina ljubav prema Zdravku Čoliću bila više od obične simpatije, koja je tajna sjajnog odnosa s Arijanovim ocem te kako izgleda mala crna haljina u njezinoj 'režiji', otkrila je Ani Veli za In magazin.

Svojim nevjerojatnim talentom Alka Vuica obilježila je generacije. Njezine pjesme nisu samo već i prava emotivna putovanja. Od ''Gdje Dunav ljubi nebo'', ''Dotakni me usnama", ''Ja sam zaljubljen'' do ''Hajde da ludujemo'' i ''Tu je moj dom''. Svi ti stihovi izašli su iz pera ove glazbene ikone. No osim glazbom, scenu je obilježila i jedinstvenim modnim izričajem.

Svaku njezinu objavu na društvenim mrežama prenose mediji, a malo koja je odjeknula poput one kada je nedavno pokraj fotografije s legendarnim Zdravkom Čolićem napisala da se neke ljubavi nikad ne prebole.

''Zapravo sam trebala napisati da se neke ljubavi nikada ne ostvare, svi smo imali crush na Čolu, Čola je bio pojam, najljepši i najbolji pjevač naše mladosti, mada sam ja zapravo uvijek bila rokerica i uvijek sam više voljela rock bendove i rokere s gitarom, ali Čola je uvijek bio Čola, ali sve je to bilo samo platonski'', objasnila je Vuica zavrzlamu.

Nedavno se vratila iz Pariza, gdje je uživala sa sinom Arijanom i njegovim ocem, umjetnikom Vukom Veličkovićem.

''Bila sam u Parizu, bila je izložba hommage Arijanovom djedu, on je akademik francuski i akademija je radila njegovu izložbu'', objasnila je.

Svojim sjajnim odnosom Alka i Vuk razbijaju mitove i pokazuju da je roditeljska uloga iznad svega.

''Svi smo bili, cijela familija, bio je Arijanov polubrat Saša koji sad opet živi u Parizu, jedno vrijeme je živio s majkom na Palma de Mallorci, jako se dobro slažemo i volimo, i mislim da je to bit svake obitelji. Svima bih preporučila da uzgajaju ljubav i da pokušaju razriješiti nesuglasice, mislim da je ljubav najvažnija'', zaključila je Alka.

I dok se smješka sjećajući se svojih rokerskih dana i platonske simpatije prema Zdravku Čoliću, kao da nam poručuje da ljubav ostaje kao vječni evergreen jer ljubav je ono što nas čini živima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Janica Kostelić prvi put snimljena u šetnji s drugim djetetom, koje je na svijet stiglo prije manje od mjesec dana

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bojana Gregorić Vejzović pohvalila se zgodnim sinom: "Vrijeme leti, i dječaci postaju mladići"