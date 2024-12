Mostarac za kojim žene luduju ekskluzivno za IN magazin: ''Arena Zagreb? Mogu najaviti...''

2024. Adiju Šoši bila je godina iz snova. Nakon četiri rasprodane dvorane Lisinski, ondje je zakazao i peti nastup, a za In Magazin ekskluzivno je najavio i pohod na Arenu Zagreb 2026.

Mladi Mostarac našem Gordanu Vasilju otkrio je kako je jučer izgledala proslava njegova 32. rođendana te gdje će nakon Nove godine provesti zasluženi odmor.

''Ludilo, to je možda najbolja riječ kojom bih opisao ovu godinu, jedno prekrasno ludilo, najljepše koje sam ikad živio u životu, tako da nekako sam zahvalan stvarno publici što je prepoznala taj moj rad, što dolazi na te koncerte, jer ipak bez publike ja sam samo jedan dečko iz Mostara koji nešto pjeva.''

A skromni dečko iz Mostara je u kratko vrijeme postao jedan od najtraženijih pjevača u regiji. Nakon četiri rasprodana koncerta u Lisinskom, Adi Šoše će publiku počastiti još jednim nastupom u ovom prestižnom prostoru, a ekskluzivno za In Magazin najavio je i pohod na zagrebačku arenu.

''Meni je to šokantno stvarno, dragi ljudi. Ja kad sam drugi rasprodao bilo je, dajte, što je ovo, a onda treći i četvrti, to je bio SF, a evo sad i peti, ludilo. Ako prodamo peti, to je već 10.000 ljudi, ogromna cifra. Napravit ćemo sigurno pauzu nakon petog, mislim da nećemo otvarati dalje datume, da ljudi malo odmore od romantike Adija Šoše i onda idemo, ja se nadam 2026. Arena Zagreb, mislim da je već sada mogu najaviti.''

A vrlo uspješnu 2024. zaokružit će novogodišnjim dočekom u Sarajevu, gdje će nastupiti prije Severine.

''Ja sam djevojka sa sela'' pa mislim ona je top, ima toliko prekrasnih pjesama, toliko hitova, da može napraviti tri koncerta s tri različita repertoara, a opet da ljudi pjevaju te pjesme u glas. To je neki level karijere koji i ja ciljam, pravo da vam kažem, dragi ljudi. Trebat će mi još malo vremena, još pjesama da se rodi.''

Ovaj miljenik žena ne krije da bi volio snimiti duet s Jelenom Rozgom.

''Jelena Rozga, ajmo snimiti taj duet, čovječe. Ja sve čekam poziv, tebe nigdje, šalim se. Ne, bila bi mi čast, Jelena me je već par puta pohvalila u medijima. Od srca sam zahvalan, ja sam odrastao na njezinoj glazbi i pratim ove njezine koncerte. Mislim da je njezina publika trenutačno najenergičnija koja postoji na Balkanu, nadam se da će i moja biti takva, tako da volio bih da se dogodi ta suradnja.''

Popularni pjevač jučer je u rodnom Mostaru, u krugu najdražih, proslavio 32. rođendan.

''Makar sam bio u frci, strci, morao sam odmah žuriti za Sarajevo, tako da nisam se nešto mnogo veselio, ali kad stane malo ovo ludilo, Nova godina i repriza, kad uđem u taj kolektivni godišnji odmor, onda ide party 15 dana. 15 dana ću slaviti rođendan, Boga mi.''

Otkrio nam je i gdje će napuniti baterije za novu 2025.

''Vjerojatno ćemo Dubai neki roknut pa tko preživi, pričat će!''

Iako je imao problema s anksioznošću, danas samouvjereno vlada najvećim pozornicama.

''Sad sam crazy guy. Na bini sam nekako slobodan, to je vjerojatno jedino mjesto gdje sam 100 posto slobodan, a van bine, kad me staviš u te neke socijalne situacije nisam još uvijek neki profesionalac, ali napredujem nekako. Mislim da sam s godinama sve zreliji, da sve više postajem čovjek. Nekako sam u ovoj godini postao čovjek, ne gledam se više kao dijete.''

U 2025., kaže, ima samo dvije želje.

''Ma da ostanem živ i zdrav, kako starim, to su mi jedine želje. Živ, zdrav, da nastavim raditi ovaj posao i da ljudi nekako nastave pronalaziti lijepu energiju u tim mojim pjesmama. To je jedino što mi treba, a ovo ostalo sve će doći, borit ćemo se ostale snove.''

Šarmantni Mostarac je za kraj uputio novogodišnju čestitku svim našim gledateljima.

''Sretna Nova godina svim gledateljima Nove TV od srca vam želi Adi Šoše, da vam se sve želje i snovi ostvare i da budete sretni i uspješni u ovoj Novoj godini!''

