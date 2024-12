Tin MasterChef kuću napustio nekoliko kila teži: ''Dobro se jelo, ne stanem ni u hlače koje sam donio!''

Tik prije samog finala kuhinju MasterChefa napustio je 19-godišnji Tin Rubinić. Kući se, kaže, vraća s ponosnom, ali i pokojim kilogramom viška jer se u MasterChefu dobro jelo. Za koga će navijati u finalu, podijelio je s našom Dijanom Kardum.

U napetom polufinalu Tin Rubinić ostao je bez samog ulaska u završnicu. Tijekom kuhanja susreo se s nekoliko nezgoda, zbog čega je na kraju od njega bio bolji Ante.

''Smatram da nemam razloga biti razočaran, ući u polufinale nije mala stvar i baš sam zadovoljan sa svojim uspjehom.''

19-godišnji Tin bio je i najmlađi ovogodišnji kandidat.

''Ne samo da sam bio najmlađi nego sam bio najslađi, najljepši i najpametniji, tako da su svi ponosni na mene a kamoli ne ja.''

Iz MasterChefa odlazi bogatiji za mnoga znanja, iskustva ali i 7 kilograma više.

''U MasterChefu se jelo dobro i puno, da dobila se koja kila čak ne stanem u dva para hlača koje sam donio tako da moram nosit prljave.''

Tijekom gotovo tri mjeseca svi kandidati proživjeli su mnoge uspone i padove.

''Najljepše u MaterChefu je bilo druženje sa svim tim ljudima, upoznavati, prolaziti nekakve teške i lijepe trenutke s njima, te kuhati za tri mušketira koji ti kažu dobre i loše strane jela.''

''Najteže u MasterChef je bio jezik. Hrvatski nije bio moj đir. Učio sam nešto. Najbolje u MasterChef ljudi, ljudi s kojima sam mogao pričat o hrani, ljudi od koje sam mogao nešto učit'', kaže Sergio.

''Desert, evo s desertima nisam na ti, apsolutno nisam na ti, tako da to me onako malo mučilo, ali opet sam i to sam odradila. Donekle dobro, nekad jako dobro nekad lošije'', kaže Eni.

Eni je kuhinju napustila prije samog polufinala.

''Rekla bih čak da sam ostala bez goriva. Jednostavno ja sam došla iz svoje male kuhinjice doma, nisam nikad radila u profesionalnoj kuhinji, tako da moje postignuće je zaista u top 4 i finalni tjedan to mi nije bio ni na kraj pameti. Prvi cilj je bio top 15 , evo da izdržim 2-3 tjedna. Da malo naučim, da vidim da iskusim i to je to. Onda je drugi cilj bio top 10.''

I Eni i Tin i Sergio nastavit će kuhati i dalje.

''Nakon MasterChef ja bih htio malo odmor i onda ja bih htio malo nastavit na kuhanje.''

Večeras ćemo dobiti i novog hrvatskog MasterChefa.

''Ante i Sanja su u finalu. Kao pobjednika vidim Sanju, iako Ante je isto jako dobar. Smatram da će Sanja pomest pod.''

Tko će na kraju preuzeti laskavu titulu ne propustite pratiti večeras na Novoj TV.

