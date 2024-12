Škoro napunio Arenu dan prije predsjedničkih izbora pa otkrio kako sada stoji s politikom: ''Ja bih najradije odgovorio...''

Iz Njemačke, Engleske, svih krajeva Hrvatske, posebno iz njegove Slavonije - rijeke obožavatelja stigle su u zagrebačku Arenu na rasprodani koncert Miroslava Škore. Kako se osjeća po drugi put u toj dvorani, kako ga zdravlje služi te koga je odabrao za gosta iznenađenja, otkrio je našoj Mateji Slogar.

''Ovaj koncert je koncert malih običnih ljudi kao što sam i ja koji vole pjesme koje sam ja ukrao, od života sam ih ukrao u zadnjih 30, 40 godina'', rekao je Miroslav Škoro.

''Prva arena je bila 2009. godine kad smo obilježavali 20 godina nastanka pjesme ''Ne dirajte mi ravnicu'', a 15 godina kasnije smo opet u toj areni.''

Tri sata Miroslav Škoro pjevao je u glas s tisućama duša na koncertu pod nazivom "Sve poštivam, svoje uživam", na, kako ju je nazvao - noći hrvatskog ponosa.

''Istina je da te pjesme izazivaju ponos kod nekih ljudi i činjenica je da nam ponekad tog ponosa fali. Nema većeg komplimenta čovjeku nego kad mu pjesme postanu narodne i možda je najbolje završit kad su pitali za Louisa Armstronga što je to narodna pjesma on je odgovorio s protupitanjem A što nije?''

Sude mi, Ne dirajte mi ravnicu, Milo moje i Šumi, šumi javore - pjesme su koje se znaju od riječi do riječi. Škori su najdraže one s B liste, kaže, a među njima je i Ne vjeruje srce pameti, koju je pred rasprodanom Arenom izveo Škorin gost iznenađenja Ajdin Osmanović i ganuo mnoge.

''Ovo mi je prvi put da pjevam pred ovolikom publikom i što pjevam u areni, a također sam sretan što pjevam na Škorinom koncertu'', rekao je Ajdin.

''Dečko ima 13 godina i kad sam čuo kako on to pjeva mislio sam da je to zavrijedilo doći u zagrebačku arenu, mislim da je Ajdin zavrijedio biti pred 15 000 ljudi i otpjevati Ne vjeruj srce pameti'', dodaje Škoro.

S 4 srčane premosnice, Miroslav Škoro na pozornici je i dalje u dobroj formi, iako priznaje - muče ga kilogrami i slavonski specijaliteti.

''Ja ne mogu nikako shvatiti da imam 62 godine, da sam u 63. i da bi nakon 18 sati trebao prestat jest, ali meni je sve fino. Ja ne jedem meso, ali čvarke da... slaninu... a fiš paprikaš? To da, to i kuham.''

Škorin koncert u Areni održan je u vikendu kada su bili predsjednički izbori. I on se na njima kandidirao 2019. Iako u politici više nije, otkrio nam je - nedostaje li mu...

''Gledajte, svi smo mi dio politike... Ja bih najradije odgovorio kad bi rekao ne, ali čujte ne možeš reć ne ako se to održava na tebe, na tvoje dijete, prijatelje i kad vidiš da se ne često događa krivo. I taj moj politički angažman je bio reakcija na to da se stvarno događa nešto krivo, jer da valja ne bi bilo ovako.''

A ono što definitivno, prema reakcijama publike valja, su Škorine pjesme, s kojima će još godinama puniti dvorane.

