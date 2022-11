Nakon Supertalenta Noelle okreće novu stranicu i počinje raditi na novom izazovu: "Obećavam da neću iznevjeriti"

Mlada i sve popularnija pjevačica Noelle, nedavno je sa svojim plesnim studiom Illusion nastupila u polufinalu TV showa Supertalent. Atraktivnim nastupom oduševile su publiku u studiju i milijunski auditorij pred malim ekranima i bile na korak do ulaska u samo finale.

Noelle je još jednom pokazala svu raskoš svog talenta i neizmjernu kreativnosti i orginalnost u smišljanju plesnih koreografija. Ponosna je na njihove zapažene i odlično ocijenjene nastupe koje su dugo i naporno pripremale i uvježbavale.

Noelle je uz natjecanje u Supertalentu paralelno radila na novoj pjesmi pod nazivom "Bye bye", koju je poslala na natječaj za Doru i za koju već polako priprema atraktivnu koreografiju.

Ako njena pjesma bude odabrana, Noelle na Dori obećava izvesti pravi scenski spektakl i visoko podići ljestvicu atraktivnosti nastupa na tom prestižnom i uvijek zanimljivom natjecanju.

"Još uvijek nam se sliježu dojmovi nakon nastupa u Supertalentu. Koliko lijepih riječi, koliko podrške, koliko ljubavi. Nemoguće je riječima opisati ovo neprocjenjivo iskustvo i što nam je sve ono donijelo, kao pojedincima i kao kolektivu. Svakodnevni treninzi do kasnih sati, uvježbavanje koreografije do najsitnijeg detalja, toliko odricanja i toliko ulaganja, isplatili su se na najbolji mogući način. Umorni, strgani, bolesni, ali nadasve sretni i zadovoljni što smo dali baš sve od sebe i gledateljima Supertalenta se predstavili u najboljem svjetlu.

Sada okrećem novu stranicu i počinjem raditi na novom izazovu. Moj autorsko producentski tim Hit Factory za mene je skladao hitoidnu i energičnu plesnu pjesmu koju smo poslali na natječaj za Doru. Nadamo se najboljem i već u glavi polako slažem koreografiju i smišljam kostime za scenski nastup. To mora biti stvarno efektno, nešto što do sada na Dori još nismo imali priliku vidjeti. Svi koji su pratili naše nastupe na Supertalentu vidjeli su što možemo i koje su naše mogućnosti. Za Doru to mora biti još puno jače i atraktivnije. Natjecanje tog kalibra to zahtijeva i zaslužuje. Za nastup na Dori je potreban cjelovit paket, dobra pjesma i impresivan nastup. Nadam se da će moja pjesma biti odabrana i da ću dobiti priliku u Opatiji pokazati sve što znam i mogu. Obećavam da neću iznevjeriti i da ću publici i gledateljima prirediti pravi mali spektakl. Do tada svima velika pusa i Bye bye", s osmijehom poručuje Noelle.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Našu najseksi navijačicu svjetski fotografi u Katru prate u stopu, a sada im je pozirala u najmanjem mogućem bikiniju: "Ne boji se uhićenja"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Naša mlada navijačica zanimljivog izgleda privukla je pažnju u Katru, evo tko je djevojka koju na Instagramu prati gotovo 300 tisuća ljudi!