Najveća glazbena imena današnjice u susjedstvu! Na Sziget festivalu nastupaju: Kylie Minogue, Halsey, Liam Gallagher, Sam Smith…

Sziget festival i ove godine nudi sjajan line-up i pregršt događanja izvan koncerte ponude. Održava se od 7. do 12. kolovoza 2024. u Budimpešti na Otoku Slobode.

Sziget festival se održava više od 30 godina, a jedan je od najvećih europskih festivala te najveći na ovim prostorima. Održava se na Óbudai-Sziget otoku na Dunavu, a po običaju i ove godine donosi snažan lineup.

Samo neki od izvođača koji će nastupiti su Kylie Minogue, Halsey, Fred Again, Skrillex, Liam Gallagher, Sam Smith, Martin Garrix, Tom Odell, RAYE i mnogi, mnogi drugi.

Festival se ove godine održava od 7. do 12. kolovoza. Sziget je ujedno jedan od najboljih 10 svjetskih festivala, koji ponosno stoji uz bok festivalima kao što su Glastonbury, Roskilde i Lollapalooza, prema ocjeni kritičara i publike. Najveći je festival u Mađarskoj, koji se dva puta za redom okrunio titulom 'Line-up of the Year'.

Sziget već nekoliko godina ima rasprodane festivalske sedmodnevne ulaznice, a posjećenost festivala svake večeri je preko 400 000 ljudi, dok ga u svih sedam dana trajanja posjeti više od milijun ljudi iz više od 100 zemalja svijeta.

Najveća svjetska glazbena imena nastupit će na više od 60 pozornica, no Sziget njie samo festival glazbe, već i umjetnosti, sporta i multikulturalnosti. Uz koncerte, donosi brojne izložbe, predstave, predavanja, radionice, sportske sadržaje i performanse.

Ulaznice su dostupne na službenoj stranici festivala, a ulaznica za cijeli festival košta 229 eura. Ulaznica s kojom možete ući na tri dana festivala košta 199 eura, dok je za jednodnevnu ulaznicu potrebno izdvojiti 75 eura.

Cijeli line-up festivala pogledajte OVDJE.