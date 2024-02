Oglasila se izvođačica koja je na Dori doživjela neočekivani gaf: ''Zbilja mogu pogoditi te tonove...''

Noelle koja je sinoć na Dori falšala tijekom svog nastupa oglasila se na društvenim mrežama i javno ispričala jer joj se to dogodilo.

Pjevačica Ivana Crnković, umjetničkog imena Noelle, koja je sinoć pjevala u polufinalu Dore ispričala se gledateljima zbog falševa koji su joj se dogodili, a koji su brzo postali tema ismijavanja na internetu.

Noelle je sinoć pjevala pjesmu ''Baby, baby'', a jutro nakon objavila je svoju izjavu.

"Imam potrebu ispričati se javno za svaki večerašnji falš. Please don't be harsh, ovo je prvi put da dijelim privatne misli i osjećaje javno... ali imam potrebu... Ljubim i grlim sve koji mi neumorno šalju pozitivu i podršku", napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Seve s Letom 3 proslavila njihov prolazak u finale, a sjećate li se što su oni za nju napravili kad je išla na Eurosong?

"Ovim putem bih se htjela ispričati svim mojim prekrasnim prijateljima, obožavateljima i svima koji su mi pružili toliko veliku podršku... Ispričati se za sve falševe i sve krivo što sam napravila u ovom nastupu. Stvarno mogu pogoditi te tonove, ali još uvijek ne znam kontrolirati adrenalin dok pjevam i sve sam zeznula što sam mogla. To je život. Znam to kontrolirati u plesu, ali ne još u pjevanju tako da... ja se ispričavam. Jednako se osjećam i boli me duša kada slušam te svoje tonove koji su svi profulani i za neki sljedeći nastup ću se puno više potruditi to nekako iskontrolirati. Evo, to reći, nego... Ljubim vas sve", rekla je.

No, Noelle nije bila jedina.

Čini se kako je prva večer ovogodišnje Dore bila ureknuta falševima koji su se dogodili i Saši Lozaru, eugenu i Lani Mandarić, a njihovi isječci falševa brzo su postali viralni.

"U ovim trenucima požalio sam što sam stavio slušalice", napisao je jedan gledatelj Dore iz Ukrajine uz snimku u kojoj je spojio falševe.

Čiji je falš bio gori? Saša Lozar

Eugen

Noelle

Lana Mandarić Saša Lozar

Eugen

Noelle

Lana Mandarić Ukupno glasova:

Večeras je druga polufinalna večer u kojoj ćemo dobiti i preostale finaliste koji će se u nedjelju ponovno natjecati za statuu Dore i ono najupečatljivije, šansu da predstave Hrvatsku na Eurosongu u što boljem svjetlu.

