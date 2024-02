Bombay Bicycle Club nakon povratka na glazbenu scenu, vraćaju se i na INmusic festival!

Američki sastav Bombay Bicycle Club nastupit će na ovogodišnjem INmusic festivalu.

Bomby Bicycle Club, američki indie rock sastav, novo su pojačanje na ovogodišnjem INmusic festivalu, objavio je organizator u ponedjeljak.

Bombay Bicycle Club su osnovali Jack Steadman, Jamie MacColl, Suren de Saram i Ed Nash u sjevernom Londonu. Debitantski album, "I Had the Blues But I Shook Them Loose" objavljen je pod okriljem izdavačke kuće Island 2009. godine i pozitivno je ocjenjen od mnogih glazbenih kritičara uključujući NME-a, Uncuta i druge.

Tijekom godina karijere eksperimentiraju brojnim žanrovima, uključujući folk, elektroniku i indie rock. Četvrti studijski album, "So Long, See You Tomorrow", objavljen 2014. godine, dosegnuo je vrh ljestvice albuma u Velikoj Britaniji i poveo ih na svjetsku turneju kroz Europu, Aziju, Australiju i SAD.

Nakon 10 godina karijere članovi benda su odlučili napraviti stanku i posvetiti se vlastitim projektima. Povratak stvaranju nove zajedničke glazbe su najavili 2019. godine i krenuli u produciranje najnovijeg studijskog albuma, "My Big Day" koji je objavljen 2023. godine.

Bombay Bicycle Club su u Hrvatskoj premijerno nastupili na INmusic festivalu 2014. godine, te će im ovo biti drugi nastup i u Hrvatskoj i na festivalu.

