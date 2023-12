Keanu Reeves dolazi u Hrvatsku sa svojim bendom, evo gdje i kada će nastupiti holivudska zvijezda!

Keanu Reeves i njegov bend Dogstar premijerno će nastupiti u Hrvatskoj.

Dogstar, američki bend predvođen poznatim glumcem Keanu Reevesom, premijerno će nastupiti u Hrvatskoj na INmusic festivalu 2024. godine, objavio je organizator u četvrtak.

Dogstar je osnovan početkom 90-ih godina kao projekt Keanu Reevesa na bas gitari i Roberta Mailhousea na bubnjevima, a dvojcu se naknadno pridružio Bret Domrose kao pjevač i gitarist čime je era ovog alternativnog rock benda započela.

Njihov osebujan grunge izričaj donio je bendu pozitivne kritike i obožavatelje širom svijeta.

Album prvijenac "Our Little Visionary" objavljen 1996. godine, a svoj značaj Dogstar su dodatno potvrdili nastupima kao predgrupa mnogim velikanima 90-ih, između ostalih i Davidu Bowieju.

Drugi album "Happy Ending", objavljen 2000. godine, dočekan je s oduševljenjem, a na kraju uspješne turneje trio se razišao.

Ponovno okupljanje Dogstara ubrzala je pandemija koronavirusa, a pjesme nastale tijekom tog perioda postale su dijelom najnovijeg albuma "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", objavljenog u listopadu ove godine.

U svibnju 2023. Dogstar su, nakon više od dva desetljeća, održali impresivan povratnički koncert na festivalu BottleRock Napa Valley kojim su zadivili mnogobrojnu publiku.

Dogstar će se na INmusicu pridružiti već najavljenima izvođačima kao što su The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods i Paolo Nutini.

