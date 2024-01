Američki trio Gossip premijerno nastupa na ovogodišnjem INmusic Festivalu u Zagrebu.

Američki indie rock trio Gossip predvođen karizmatičnom vokalisticom Beth Ditto nastupit će na novom izdanju INmusic Festivala, što mu je ujedno i premijerni nastup u Hrvatskoj, objavili su u ponedjeljak organizatori.

Uz pjevačicu Beth Ditto u bendu su i gitarist Brace Paine i bubnjarka Hannah Billie. Rock-trio Gossip poznat je po svom buntovnom stavu i zaraznim plesnim ritmovima koji ih je probio u glazbenu elitu 2006. studijskim albumom "Standing in the Way of Control".

Glazba koju bend svira može se opisati kao kombinacija post punka, indie rocka i dance rocka.

Najuspješniji im je album "Music for Men" iz 2009. godine koji im je donio prestižne nagrade i nominacije te velik broj slušatelja. Album je prodan u više od milijun primjeraka te se među nominacijama ističe nominacija za izvanrednost na 21. izdanju medijskih nagrada GLAAD.

Bend se 2016. razišao, no u studenom 2023. objavio je novi single "Crazy Again" te najavio povratnički album "Real Power", koji priprema za ovu godinu. Za produkciju na albumu zaslužan je legendarni producent Rick Rubin, s kojim je bend surađivao na "Music for Men".

Najveći festival na otvorenom u Hrvatskoj, INmusic Festival, održat će se od 24. do 26. lipnja na zagrebačkom jezeru Jarunu.