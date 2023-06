Nakon što je zaintrigirala najavom na društvenim mrežama, Albina otkrila novu pjesmu i spot "Grad sve zna"

Kao što je i obećala uz prethodna dva nedavno objavljena singla – 27. i Žar, Albina otkriva najnoviju pjesmu i video spot nastao u izrazito intenzivnom i aktivnom kreativnom periodu.

Najnovija autorska pjesma "Grad Sve Zna" nastala je u relativno kratkom roku, a cjelokupna glazbena priča je obogaćena LIU JO suradnjom!

"Grad Sve Zna" od sad se može slušati i na svim glazbenim platformama.

"Iako mi inspiracija, kao i većini, najčešće dolazi iz osobnih ili bliskih izvora, uvijek volim ostaviti prostora u kojem slušatelji mogu interpretirati značenja svatko za sebe, pa tako i ovaj put. Tematika je prilično univerzalna, mnogi bi se mogli prepoznati ili povezati s pjesmom, nadam se da će neke motivirati ili ohrabriti, a isto tako vjerujem da – ovisno o perspektivi gledanja – isti stih svakom može značiti za nijansu nešto drugačije. Iz osobne perspektive, rekla bih da pjesma donosi jednu novu i moćnu energiju koja na površinu izvlači i predstavlja još jednu drugačiju verziju mene", poručila ja dvadesetčetverogodišnja glazbenica koja, kao sve etabliranija autorica, i ovog puta potpisuje tekst.

Glazbenu ideju su tijekom kreativnog procesa upotpunili prijateljica i kolegica Đana Smajo koja je uz prateće vokale pjesmi doprinijela svojim štihom i zanimljivim detaljima te Hrvoje Domazet koji uz Đanu potpisuje glazbu, a također stoji iza aranžmana i cjelokupne produkcije, odnosno mixa i masteringa singla.

"Jako mi je drago što nastavljam suradnju s dragim ljudima jer smo ponovo zajedno došli do, smatram, jako, jako lijepog rezultata, a to je ova pjesma koju vam upravo predstavljamo", izjavila je Albina o nastajanju same pjesme koju prati video spot (powered by LIU JO and Fashion & Friends) nastao u suradnji s redateljsko-producentskim duom Luka Matković & Ana Cindrić:

"Luka i Ana napravili su sjajan posao i sretna sam što mogu reći da mi je ovaj spot jedan od najdražih do sad! U fokusu je snaga i samosvjesnost, a smatram da i mene prikazuje u takvom svjetlu. Ono što mi je najdraže od svega je to što je atmosfera na snimanju bila predivna i bilo mi je preugodno raditi s cijelim timom“, opisala je Albina snimanje spota u sklopu čega je ostvarila suradnju s LIU JO i Fashion & Friends te se i sama okušala kao stilistica. „Riječ je o još jednoj uspješnoj i lijepoj suradnji. Jako sam zahvalna na prilici da nosim takav brand, a posebno mi je drago što sam svu odjeću mogla sama odabrati. Svi smo jako zadovoljni kako se sve super uklopilo u vizualni aspekt spota".

S obzirom na to da su ženstvenost, intenzitet i senzualnost riječi koje opisuju LIU JO svijet iluzija, Tina Čima (marketing menadžerica Fashion Companyja) ističe kako je „Albina svojim identitetom savršeno - na LIU JO način - objedinila upravo taj spoj sofisticiranog, ženstvenog i autentičnog“.

Posebna zanimljivost ove suradnje zaokružena glazbenom video pričom je što će se, od 5. lipnja u LIU JO dućanima u Zagrebu i Splitu, moći pronaći odjeća koju je glazbenica nosila u spotu i photo shootingu – u kutku odjeće po preporuci Albine!

Styling Albine i LIU JO upotpunjen je šminkom Marka Tolića te frizurama Zvonimira Franića / Salon Franić i Sandre Đurašin. Posebne zahvale idu Karli Šilović i plesačicama plesnog studija Step by step (Vita Fiket, Ena Bukal, Leona Bukal, Marija Milić, Patricija Kršić, Ana Gomerčić, Dunja Gomerčić) koje su u spot donijele energiju klupskog izlaska.

Uz redateljske uloge, Luka Matković ujedno je preuzeo ulogu direktora fotografije, Ana Cindrić zaslužna je i za fotografije i VHS snimke nastale na setu. Iza „behind the scenes“ videa stoji Luka Križanac koji je paralelno asistirao na samom snimanju, dok se za rasvjetu pobrinuo Marko / MTTN. Grafička rješenja video spota dolaze s Blck.xcvi potpisom, a kao i do sad, studijske fotografije djelo su Ante Odaka dok kreativno rješenje naslovnice potpisuje Zo dizajn.

"Pjesma nas je oduševila na prvo slušanje i jako nam je drago što smo imali priliku surađivati s Albinom. Albina je već imala smjernice za kontekst spota na koje smo se mi kreativno nadovezali, a dalje je čitav proces tekao opušteno i prirodno. Lokacija snimanja, Studio Katran, savršeno je poslužila za ovu mračnu estetiku pa smo čak i neplanirano, spontano došli do scena koje nismo prvobitno imali u konceptu", opisali su druženje i rad na snimanju Luka Matković & Ana Cindrić, dodavši uz to veliku zahvalu svima koji su, na bilo koji način pomogli realizaciji ovog glazbenog video spota.