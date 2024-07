Albina iskreno o karijeri nakon Eurosonga: ''Trenutno nemam nekih najavljenih koncerata, neke su stvari treble biti drugačije''

Albina Grčić nedavno je potvrdila novu vezu, a sad se osvrnula na trenutno stanje svoje karijere.

Ljubavni i privatni život naše pjevačice Albine Grčić u velikom je interesu javnosti, pogotovo otkad je prošle godine prekinula dugogodišnju vezu s nogometašem Ivanom Ćalušićem.

Međutim, pjevačica je za In magazin nedavno priznala da opet ljubi i to sinjskog nogometaša Marka Čovu, a za Story je sada ispričala sve o novostima na poslovnom planu.

"Kako većinu stvari radim sama, u procesu sam dogovaranja nekih nastupa, ali moram priznati da ih je bilo puno više na zimu nego na ljeto. Trenutno nemam nekih najavljenih koncerata za ljeto, ali sam u pregovorima za neke druge stvari poput nastupa na studentskim večerima i slično", rekla je Albina pa otkrila je li zadovoljna karijerom nakon Eurosonga.

"Zadovoljna sam u principu, ali mislim da su se neke stvari nakon Eurosonga mogle malo drugačije organizirati", priznaje.

Na pitanje da li je zaljubljena, Albina je odgovorila:

"Jedino što mogu otkriti je da sam sretna i zadovoljna i to je najbitnije".

Otkrila je i smetaju li joj natpisi o njezinom ljubavnom životu.

"Ma ne smeta me to jer hajmo reći da svatko tu radi svoj posao. Ja osobno bih voljela da se mediji fokusiraju na neke druge stvari, ali trenutno nemaju na što drugo. Generalno bi voljela pokazati ljudima da nisam tu zbog stvari iz privatnog života, nego zbog ovog muzičkog dijela. Ali kažem - ne smeta me, ljudi su znatiželjni, vole pročitati takve stvari. Ja prva!", priznala je.

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Nekad i sad Ovu ženu znate kao jednu od najljepših glumica iz hit-serije, nažalost, bolest ju je potpuno promijenila

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pratitelj napao Nives Celzijus zbog raskošnih oblina u kupaćem, ali ona mu nije ostala dužna: ''Moja parola je...''

Pogledaji ovo Celebrity Franka otkrila gdje su ona i Ćorluka proslavili šestu godišnjicu braka: "Neka nam cijela bude ovako..."

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako je Mladen Grdović reagirao kad je saznao da je Rakitić potpisao za Hajduk, odmah je zapjevao i navijačku pjesmu!

Pogledaji ovo Celebrity Kći Mije Begović podijelila presladak prizor sa samozatajnim partnerom i novorođenom kćerkicom: "Naše prvo putovanje..."

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zanosna supruga Ivana Rakitića? Za njezino srce nogometaš se morao jako potruditi, ali na prvi pogled je znao da je baš ona ta!