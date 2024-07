Zvijezde stale uz Donalda Trumpa, evo tko mu je sve uputio podršku: "Kada pokušate ubiti Božje anđele, to ih samo čini većima!"

50 Cent, Caitlyn Jenner, Kid Rock i brojne druge zvijezda uputile su podršku Donaldu Trumpu nakon pokušaja atentata.

Na predizbornom skupu u Pennsylvaniji u subotu popodne odvio se pokušaj atentata na Donalda Trumpa.

Bivši američki predsjednik na skupu u gradiću Butleru zadobio je lakše ozljede desnog uha nakon što je na njega pucao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks.

Dramatične fotografije obišle su svijet, a Donald Trump primio je poruke podrške brojnih svjetskih zvijezda.

Slavni reper 50 Cent ovim je povodom na Instagramu objavio naslovnicu svog starog albuma "Get Rich Or Die Tryin" na koju je fotošopirao Trumpovu glavu.

"Poznata mi je ova vibra. Sad smo svi u nevolji!" napisao je reper, a zatim je i nastavio s objavama u sličnom stilu.

Američki glazbenik Kid Rock također je uputio je poruku podrške Donaldu Trumpu.

Podršku na Instagramu pružila mu je i Amber Rose, manekenka i reperica te bivša striptizeta, koja je objavila fotografiju Trumpa s krvavim licem i šakom u zraku, a u komentarima joj je Donald Trump Jr. poručio: "Ne prestajemo s borbom!".

Istu fotografiju je na platformi X podijelila i Caitlyn Jenner, a oglasilo se i Elon Musk, koji je napisao da podržava bivšeg predsjednika i da se nada kako će se brzo oporaviti.

I glumac Robert Davi, zvijezda filmova "Dozvola za ubojstvo" te "Policajac manijak", obratio se Trumpu na Instagramu.

"Pridružite mi se u molitvama za predsjednika Trumpa. Čovjek koji je nepravedno demoniziran do mjere koja nikada nije viđena u prošlosti. On voli Ameriku, kao i puno nas, ali je dao puno toga za našu zemlju", napisao je glumac.

U porukama na društvenim mrežama oglasili su se i brojni influenceri, poput braće Logana i Jakea Paula.

"Preživjeti pokušaj atentata za nekoliko milimetara, a onda zaustaviti svoje zaštitare kako bi mogao podignuti šaku i prkositi smrti je najjača stvar koju sam vidio u životu. Nadam se da su svi dobro", napisao je Logan.

If it isn’t apparent enough who God wants to win



When you try and kill God’s angels and saviors of the world it just makes them bigger



Good beats evil every time #Trump2024