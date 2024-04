Možete li pogoditi koliko zvijezda Bridgertona ima godina? Fanovi su šokirani otkrićem: ''Koji vrag!?''

Mnogi ne znaju koliko Nicola Coughlan stvarno ima godina, ovo otkriće šokiralo je njene fanove koji prate njen rad.

Neki korisnici društvenih mreža šokirani su nakon saznanja koliko Nicola Coughlan stvarno ima godina, nikad to ne biste pogodili.

Ovu glumicu mnogi su gledali u seriji ''Bridgerton'' gdje je utjelovila lik Penelope Featherington, odnosno Lady Whistledown.

No, iako igra ulogu mlade djevojke, a i sama izgleda mladoliko, irska glumica zapravo ima puno više godina. Nicola ima 37 godina, a brojni obožavatelji ovom su činjenicom ostali zapanjeni.

''Nicola Coughlan ima 37 godina? Koji vrag? Mislila sam da je jedna od mladih glumaca kao Millie Bobby Brown'', napisala je korisnica X-a.

Nicola Coughlan is 37?!?! What the hele 😂😂😂😂 I honestly thought she was one of those baby actors like Millie Bobby Brown