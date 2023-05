Queen Charlotte: A Bridgerton Story: Tragična, seksi, i pomalo dosadna serija

Iako svi fanovi planetarno popularne serije Bridgerton nestrpljivo očekuju novi nastavak, Netflix i Shonda Rhimes su nas počastili s prequel spin-offom koji je tragičan, seksi, i pomalo dosadan.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story se bavi rasnim problemima, tragičnom ljubavnom pričom, te nas malo bolje upoznaje s osebujnim likom Kraljice Charlotte koju smo imali priliku gledati u Bridgertonu.

U ovom spin-offu Shonda Rhimes nas vodi između kraljičine prošlosti i sadašnjosti Bridgertona, kako bi što jasnije shvatili kako su politika i skandali od sedamnaestogodišnje djevojke napravili samouvjerenog vladajućeg monarha.

Rhimes se napokon dotiče teme rase i surovije stvarnosti za ljude u boji u tom vremenom, ali nažalost većina problema u seriji koji se dotiču takve tematike, riješi se poprilično naivno što na neki način umanji veoma bitnu problematiku društva. U Queen Charlotte postoje dvije narativne linije, jedna je sadašnjost gdje upoznajemo nekoliko likova iz serije Bridgerton, vidimo Kraljicu Charlotte kao odraslu osobu, te je upoznajemo kao majku petnaestoro djece koje je dobila sa Kraljem Georgeom III. Druga narativna linija je njezina prošlost, gdje Rhimes na nježan način prikazuje mladu djevojku koja je obećana Kralju Georgeu III., pred kojom je beskrajno puno izazova, nepoznanica, ali i velika tragična ljubav. Za razliku od Bridgertona, u Queen Charlotte više pratimo period koji objašnjava kakav je naš glavni lik u sadašnjosti, te koje su to situacije koje su ga/nju dovele do određenog trenutka.

Redatelj Tom Verica je svoj posao odradio dosljedno i u kontinuitetu sa redateljskim jezikom serije Bridgerton. Ono što u ovoj seriji nedostaje je promjena u tempu kako bi kompleksna priča bila jasnija i interesantnija gledateljima. Također, scenaristički se čini kako je Rhimes htjela prikazati doslovno sve što može u šest epizoda, što doprinosi osjećaju da je svaka epizoda gotovo ista. Prve dvije epizode su me zaista zaintrigirale, ali nakon toga sve mi se činilo kako gledam jednu tu istu epizodu, te me ni bitni trenutci više nisu doticali emotivno kao što bi trebali. Shonda Rhimes vješto provlači priču kroz prošlost i sadašnjost, te u pravom bridgertonskom stilu dramske trenutke zna na vrijeme i odlično prekinuti nekim dvorskim tračem, ili vrućim scenama seksa. Važno je napomenuti kako se tema mentalnog zdravlja provlači kroz ovu seriju, i to na veoma emotivno nabijen i snažan način.

Shonda Rhimes je poznata po tome što bira izuzetno atraktivne glumce za svoje serije, pa tako Queen Charlotte nije iznimka. Glumac Corey Mylchreest igra mladog Kralja Georgea III., koji je pun razumijevanja, nježan, ali i misteriozan lik. Mylchreest fenomenalno prikazuje kraljevo narušeno mentalno zdravlje koje se na dosta suptilan i mističan način prikazuje u seriji. On je dosljedan i šarmantan u svojoj glumačkoj igri, te je za mene i najemotivnije prikazan lik u ovom spin-offu. India Ria Amarteifio je talentirana mlada glumica koja je imala iznimno težak zadatak utjeloviti mladu Kraljicu Charlotte. Amarteifio vjerodostojno pronalazi ponekad mrzovoljni šarm kraljice tinejdžerke koja je bačena u lavlju jazbinu. Ona je dosljedna svom liku od početka do kraja, te nevjerojatna snaga koju igra kao mlada kraljica jednostavno dolazi do izražaja od starta. Veza Kraljice Charlotte i Kralja Georgea III. je u ovoj seriji prikazana na bolan način. Ljubav koju imaju jedno za drugo procvjeta u nešto što se čini nedodirljivim vanjskom svijetu punom buke. Oni pronalaze utočište za sebe koje je sigurno, i samo njihovo. Mladi glumci koji su utjelovi ova dva važna historijska lika, na realan i emotivan način su gledateljima ispričali neobičnu i tragičnu ljubavnu priču. Ostala glumačka postava je iznimno dobra, likovi su jasni od početka, te ne odvlače pozornost od glavne priče i likova.

Queen Charlotte je kvalitetna serija sa kvalitetnim likovima, ali ono što joj fali je zanimljivost. Priča je intrigantna i važna, ali od svih dešavanja koji su ubačeni u scenarij, glavna tema se pomalo izgubi. Možda najzanimljivije u ovom spin-offu je zapravo kako se senzibilno scenaristica Rhimes bavila temom mentalnog zdravlja i ljubavi. Serija ima sočnost Bridgertona, ali nije niti približno zabavna. Ukoliko želite upoznati lik osebujne Kraljice Charlotte malo bolje, onda će vam ova serija poslužiti toj svrsi. Ako želite seriju koju nećete moći prestati gledati, onda pričekajte novu sezonu Bridgertona koja uskoro izlazi na Netflixu.