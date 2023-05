Potreseni Zlatko Pejaković napokon je smogao snage oglasiti se o smrti prijatelja Jasmina Stavrosa

Zlatko Pejaković oglasio se nakon smrti svog prijatelja i kolege Jasmina Stavrosa.

Smrt pjevača Jasmina Stavrosa duboko je potresla i rastužila domaću glazbenu scenu i njegove brojne kolege i prijatelje, među kojima je i Zlatko Pejaković koji jučer nije imao snage pričati od šoka, kako nam je rekla njegova supruga Maja Marija Županović u telefonskom razgovoru.

Pogledaj i ovo diskografski dragulj Tri mušketira - Stavros, Grdović i Pejaković novim albumom i koncertima neumorno vladaju estradom

Zlatko se sada oglasio i priznao kako se teško miri s gubitkom prijatelja.

"Što da kažem? Bog ga je uzeo k sebi. Umro mi je prijatelj, ali i izvrstan bubnjar, dobar pjevač, iznimno duhovit glazbenik koji je znao s publikom. Eto, to se dogodi, nema ga više", izjavio je Zlatko za Večernji list za koji je otkrio da je pod sedativima.

Zlatko, Jasmin i Mladen Grdović nastupali su kao Tri mušketira na kojima su itekako znali zabaviti publiku.

"On je imao svrhu postojati pred publikom. Kao da je znao publiku začarati i onda bi s njom mogao raditi što je htio. Na jednom od zadnjih nastupa kao Tri mušketira, odradili smo svaki dogovorenih sat vremena nastupa, no u jednom smo se trenutku zainatili i odbili da nam netko govori koliko ćemo pjevati. Pjevali smo, vjerujte, sedam i pol sati", prisjetio se Zlatko tih trenutaka.

Neutješan je i Duško Lokin koji je s Jasminom bio prijatelj više od 30 godina i koji se prisjetio nekih od najljepših zajedničkih trenutaka.

"Nedavno sam ostao bez supruge, a sada sam izgubio prijatelja. Otišao je veliki čovjek i umjetnik. Jasmin mi je bio pri srcu, poznavali smo se i surađivali 35 godina, snimili smo pjesme na kojima je on svirao bubnjeve, duete. Organizirao sam mu turneju po Kanadi koja je bila i više nego uspješna, bili smo zadovoljni i on i ja. Planirali smo obnoviti duet "Momačka večer" i izvesti ga na CMC-u u Vodicama, ali nažalost to sada neće biti moguće. Tragedija je to, Jasmin je bio dobar, obiteljski čovjek, miran, religiozan i njegovi prijatelji, suradnici i obitelj su doživjeli veliki gubitak", rekao nam je Duško.

Jasmin Stavros preminuo je u dobi od 68 godina u klinici za plućne bolesti Jordanovac, potvrdio nam je njegov menadžer Ljubo Šeperić, nakon što se borio se s teškom bolesti, rakom kostiju.

"Jasmin je zaspao jučer u 21 sat, ne mogu sada više ništa drugo reći. Sahrana će vjerojatno biti u Splitu, ali ne znamo još kada", rekao nam je Jasminov menadžer.

